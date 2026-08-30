校舍邊坡土石鬆動 高雄壽山國中小及幼兒園31日停課

依據行政院人事行政總處資訊，高雄市立壽山國中、壽山國小及壽山國小附設幼兒園明天停止上課。壽山國小也發布通知指出，受豪雨影響，壽山國中後方邊坡土石鬆動，因此停課1天，以維安全。

根據行政院人事行政總處資訊，高雄市立壽山國民中學、壽山國民小學及壽山國民小學附設幼兒園明天照常上班、停止上課。

壽山國小發布通知指出，受連日豪雨影響，壽山國中校舍後方邊坡出現土石鬆動情形。為維護全校師生安全，校方已通報教育局，並邀請專業結構技師進行現場勘查與安全評估。8月31日全校停課1天。

壽山國小表示，停課期間的學習配套及後續復課安排，待學校整合確認後另行通知。提醒家長持續留意手機簡訊、班級App、學校網站及臉書社團公告，以掌握最新訊息。

氣象署今天表示，隨著南海低氣壓接近，明天及9月1日是未來一週雨勢最明顯期間，中南部、台東防豪雨；9月2日至5日水氣逐日漸緩，其中9月2日南部地區及各山區續防局部大雨。