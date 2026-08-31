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路竹火車站即將拆除重建 地方不捨

聯合報／ 記者徐白櫻謝進盛／連線報導
高雄路竹火車站陪伴鄉親走過一甲子歲月，挑高式混凝土平頂設計十分典雅，兩年前才加蓋鐵皮屋頂，即將拆除走入歷史。記者徐白櫻／攝影
高雄路竹火車站陪伴鄉親走過一甲子歲月，挑高式混凝土平頂設計十分典雅，兩年前才加蓋鐵皮屋頂，即將拆除走入歷史。記者徐白櫻／攝影

一九六六年完工的台鐵高雄路竹車站曾是鹽業集運的重要據點，但建築老舊受損，下月將發包拆除，地方不捨走入歷史，已啟動田野調查；另，台南官田區拔林車站是無站員的招呼站，南科效應使通勤需求大增，正興建跨站式天橋。

台鐵說明，路竹車站受地震影響，主體結構受損，兩年前先完成建築物加固工程，將於原址北邊空地重建新站體，總經費一億七千餘萬元，採先建後拆，旅客服務不受影響。

第一代路竹車站興建於一九○二年，原名「半路竹驛」，初期僅是一棟一點五坪大的木造站房，一九二○年隨地名簡化更名路竹，一九六六年重建的車站採用混凝土平頂建築造型，有木格窗、洗石子牆面，站旁還有道班倉庫、堆鹽倉庫，但二○二○年經評估未達耐震標準，附近店家還曾目睹車站天花板崩塌。

不少人認為車站具文史價值，資深媒體人、文史工作者何來美說，這類混凝土平頂建築造型的車站全台共八座，其中淡水已拆除，剩下造橋、銅鑼、泰安、清水、二水、路竹、橋頭站。

路竹區竹東社區發展協會為此訪談相關人士，也走訪保安、橋頭等車站，將集結記憶出版繪本或專書；協會前理事長高春桃說，早年車站附近全是田地，常見鴨子四處走動，鄰近的永安鹽田是重要的產鹽地點，粗鹽會載運至此車站倉庫堆放，最後透過火車運輸至全省各地。

另，屬招呼站的台南拔林車站僅停區間車，不過受南科效應外溢影響，因距離善化站僅五分鐘車程，據台鐵統計，年進出站人數二○二三年約六點二萬人次，二○二四年六點五萬人次。

然而拔林站僅東側設有出入口，當地人口稠密區多在西側，部分民眾搭車不便、車輛常被迫集中停在單側，造成嚴重停車與動線問題，地方從十多年前就希望蓋跨站式天橋、增設無障礙電梯，因旅客人數是台南現有十六處火車站中旅客最少者而屢被打回票。

經立委郭國文、市議員陳秋宏等共爭取逾五千萬元經費，已展開工程，預計明年六月完工。

陳秋宏說，後續會同步爭取YouBike等進駐，讓整體轉乘機能更完善，旅客人數有機會再上攀。

台鐵招呼站級別、無站員的台南官田拔林車站，受到南科效應外溢，通勤人流增加，地方爭取興建跨站式天橋，預計明年六月啟用。記者謝進盛／攝影
台鐵招呼站級別、無站員的台南官田拔林車站，受到南科效應外溢，通勤人流增加，地方爭取興建跨站式天橋，預計明年六月啟用。記者謝進盛／攝影

台鐵 南科 高雄

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