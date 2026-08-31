聽新聞
0:00 / 0:00

雙鐵共構 橋頭舊站登錄歷史建築

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄橋頭火車站與捷運站共構，舊車站已經廢棄不用，目前是閒置狀態。記者徐白櫻／攝影
高雄橋頭火車站與捷運站共構，舊車站已經廢棄不用，目前是閒置狀態。記者徐白櫻／攝影

全台原有八座挑高式混凝土平頂火車站，橋頭車站是其中一座，且是官鐵和私鐵共構，窄軌和寬軌並存的車站。高雄捷運紅線規畫時，地方文史人士有高度共識，希望不要影響火車站，所以出現台鐵與高捷共構的特殊場景，橋頭火車站停用的舊站房已登錄高雄市歷史建築

台鐵橋頭車站原名橋仔頭驛，它與橋頭糖廠發展密不可分，除運輸旅客外，也肩負甘蔗原料輸送任務，二○○四年三月二日登錄為高雄市歷史建築，名列「台灣歷史建築百景」。

高市文化資產網資料指出，現存橋頭車站站體是日本昭和年間，約一九二六至一九四五年改建的建物，屬於日治時期盛行的現代主義折衷主義建築風格下的典型作品，不僅是縱貫線的重要停靠站，也是五分車載運甘蔗與客運交會的樞紐。

地方人士說，捷運紅線北高雄路段採用高架軌道，橋頭段原本就有台鐵軌道，在橋頭捷運站與台鐵站共構之後，台鐵舊站房已經廢棄不用，現在捷運站在上、台鐵站在下，旅客須改從台鐵與高捷共構的跨站式站房出入。

以台鐵南下車行方向來說，橋頭站的下一站是楠梓站，台鐵南下月台樓梯旁印製「船到橋頭至楠梓」這句話，諧音為「船到橋頭自然直」，而北上月台則印有「車過橋頭到岡山」，兩句話傳為趣談，也成為橋頭站的特色之一。

橋頭 歷史建築 台鐵

延伸閱讀

演員買台鐵便當驚見「斷頭蟑螂」噁心直吐 同地點去年也發生過

影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

三鶯線串聯銘傳大學 跳蛙公車8月31上路免費搭一周

史上最難捷運通車了！信義線東延段蔣萬安曝5層意義:為捷運寫歷史新頁

相關新聞

路竹火車站即將拆除重建 地方不捨

一九六六年完工的台鐵高雄路竹車站曾是鹽業集運的重要據點，但建築老舊受損，下月將發包拆除，地方不捨走入歷史，已啟動田野調查；另，台南官田區拔林車站是無站員的招呼站，南科效應使通勤需求大增，正興建跨站式天橋。

雙鐵共構 橋頭舊站登錄歷史建築

全台原有八座挑高式混凝土平頂火車站，橋頭車站是其中一座，且是官鐵和私鐵共構，窄軌和寬軌並存的車站。高雄捷運紅線規畫時，地方文史人士有高度共識，希望不要影響火車站，所以出現台鐵與高捷共構的特殊場景，橋頭火車站停用的舊站房已登錄高雄市歷史建築。

星期評論／天坑數目蓋牌 不代表危機不在

連日豪雨，高雄前鎮區出現「天坑」吞噬挖土機，中華路有公車輪胎陷入坑洞，大學南路也出現狹長天坑，市區道路至今仍可見大小坑洞，騎車經過如履薄冰；八年前「五千天坑」成高雄市長選戰逆轉關鍵，如今工務單位面對詢問避談天坑數據，但道路遇豪雨易淘空是事實，避答仍遮掩不了路面維護欠缺的基本功。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。