雙鐵共構 橋頭舊站登錄歷史建築

全台原有八座挑高式混凝土平頂火車站，橋頭車站是其中一座，且是官鐵和私鐵共構，窄軌和寬軌並存的車站。高雄捷運紅線規畫時，地方文史人士有高度共識，希望不要影響火車站，所以出現台鐵與高捷共構的特殊場景，橋頭火車站停用的舊站房已登錄高雄市歷史建築。

台鐵橋頭車站原名橋仔頭驛，它與橋頭糖廠發展密不可分，除運輸旅客外，也肩負甘蔗原料輸送任務，二○○四年三月二日登錄為高雄市歷史建築，名列「台灣歷史建築百景」。

高市文化資產網資料指出，現存橋頭車站站體是日本昭和年間，約一九二六至一九四五年改建的建物，屬於日治時期盛行的現代主義折衷主義建築風格下的典型作品，不僅是縱貫線的重要停靠站，也是五分車載運甘蔗與客運交會的樞紐。

地方人士說，捷運紅線北高雄路段採用高架軌道，橋頭段原本就有台鐵軌道，在橋頭捷運站與台鐵站共構之後，台鐵舊站房已經廢棄不用，現在捷運站在上、台鐵站在下，旅客須改從台鐵與高捷共構的跨站式站房出入。

以台鐵南下車行方向來說，橋頭站的下一站是楠梓站，台鐵南下月台樓梯旁印製「船到橋頭至楠梓」這句話，諧音為「船到橋頭自然直」，而北上月台則印有「車過橋頭到岡山」，兩句話傳為趣談，也成為橋頭站的特色之一。