星期評論／天坑數目蓋牌 不代表危機不在

連日豪雨，高雄前鎮區出現「天坑」吞噬挖土機，中華路有公車輪胎陷入坑洞，大學南路也出現狹長天坑，市區道路至今仍可見大小坑洞，騎車經過如履薄冰；八年前「五千天坑」成高雄市長選戰逆轉關鍵，如今工務單位面對詢問避談天坑數據，但道路遇豪雨易淘空是事實，避答仍遮掩不了路面維護欠缺的基本功。

八年前的一場八二三豪雨，當時「五千天坑」揭開市府施政沉痾，還因此成為市長選戰扭轉關鍵，改寫高雄政治版圖；事隔八年，高雄再次遭逢豪大雨，許多路面瀝青、地基砂石仍不堪豪雨沖刷，市區主要幹道都可見大小不一坑洞，歷史場景宛如重新上演。

雨還在下、坑還沒補，已有特定粉專發文提醒「慎防天坑政治操作」，將公共安全預先歸類為可能有特定陣營抹黑，雖搶先打起「預防針」，但這波豪雨留下的坑洞也是事實，通勤的路上能否安全，壓過坑洞帶來的振動，相信機車騎士感受肯定最深，不是簡單幾句「政治操作」可以遮掩過去。

面對關切，工務單位對於坑洞數量統計閉口不談，僅強調此次豪雨在高雄降下全年一半雨量，在連續數日劇烈短延時強降雨沖刷及路面部分積淹水下，加速部分老化路面損壞，似乎以為只要數字不公開，危機就不存在。

極端氣候固然是事實，但道路好壞是市民最直觀的感受，市府以豪雨加速老化路面損壞當原因，然而連市區中正、三多、一心、中山、中華等主要幹道都有大小不一的坑洞，若車流量大的幹道都出現老化，其他路面狀況恐怕更加堪憂。

鋪路與排水，是施政基本功，天坑數量、大小，攸關市民每日通行的安全，以及對於公共工程品質的信心，瀝青、地基遇豪雨就淘空，市民難免想問「道路工程的基本功是否落實？」這些疑問恐怕不是一句「天災」或是「政治操作」就可以解釋得乾乾淨淨。