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高雄後勁溪益群橋護岸崩塌 廠商整備機具修復

中央社／ 高雄30日電

高雄後勁溪益群橋上游護岸，近日豪雨後，因後勁溪水位高漲沖刷造成局部崩塌，市府水利局今天表示，已圍設安全警示設施，並聯繫施工廠商整備機具進場加強防護與修復。

無黨籍高雄市左營、楠梓市議員參選人陳冠宇今天在社群平台發文指出，後勁溪旁、靠近益群橋的南側護岸出現崩塌，已協調市府相關單位，盡快做好警戒與雨前緊急防護，也提醒民眾經過時先不要靠近，以策安全。

對此，市府水利局說明，該護岸原本就有要進行的災修工程，但豪雨後，因後勁溪水位高漲沖刷，進一步造成局部崩塌。

水利局表示，接獲通報後，立即派員前往現場勘查，經檢查這處護岸及便道損壞部分均在原施工修復的工區範圍內，並無造成鄰近步道災害擴大的情形。目前已圍設安全警示設施，並聯繫施工廠商整備機具進場加強防護與修復。

後勁溪 護岸 崩塌 高雄 水利局

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