海保署貨櫃打造沉浸式海洋空間 鯨鯊巡迴展首站游高雄

適逢「世界鯨鯊日」，海保署「鯨鯊主題行動貨櫃巡迴展」首站高雄登場，2座20呎貨櫃打造沉浸式海洋空間，後續到台南、台中、花蓮及台北等地巡迴，邀民眾認識鯨鯊也關心海洋。

海洋委員會海洋保育署表示，「海邊的星星巨人－鯨鯊主題行動貨櫃巡迴展」上午在高雄棧貳庫，以「鯨躍啟幕」為概念舉行開展儀式，海保署的白海豚、鯨鯊及綠蠵龜3隻吉祥物於現場首度合體亮相，與民眾一同響應世界鯨鯊日。

依海保署新聞稿，海洋委員會副主委吳欣修提到，選在「世界鯨鯊日」並從高雄港灣啟動巡迴展，希望透過一座可以走進不同城市的海洋展覽，讓民眾從日常生活中親近並認識海洋，同時理解保育是每個人都能參與的行動。

海洋委員會海洋保育署長陸曉筠介紹，鯨鯊是世界上最大魚類，牠們性情溫和，主要以浮游生物及小型魚類為食，身上如星空般的白色斑點，每一尾都不相同，就像專屬「身分證」，也是科學家辨識個體、追蹤洄游重要線索。

陸曉筠表示，鯨鯊為海洋保育類野生動物，依法受到保護，若民眾遇見鯨鯊，應保持適當距離，避免追逐、包圍、阻擋游動或任意碰觸，以免違反「野生動物保育法」。

海保署說明，此次以2座20呎貨櫃打造沉浸式海洋空間，貨櫃外觀以日夜交替海洋景色為主軸，展場則包含「序海」、「解碼」、「行旅」、「守護」四大展區，包括鯨鯊幼體標本、科學研究、互動體驗及繪本故事等內容。

海保署補充，展場打造沉浸氛圍、介紹鯨鯊及呈現台灣鯨鯊研究與保育成果，帶領民眾理解健康海洋環境的重要性，也展出由國立海洋生物博物館致贈的鯨鯊幼體標本，讓民眾能近距離觀察鯨鯊生命樣貌。

海保署表示，高雄首展展期至10月28日，後續將依序前往台南文化創意產業園區、國立自然科學博物館、花蓮台泥DAKA園區及台北市立動物園，希望藉由這座「會移動」的展覽，提升大眾尊重野生動物及海洋保育的意識。