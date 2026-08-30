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吳淑瑾提澎湖交通與觀光需求 陳世凱允協助

中央社／ 澎湖縣30日電

交通部長陳世凱今天在澎湖表示，交通部會要求增加航班機位，從海外和本島引客到澎湖，同時輔導第三家航空公司設立，讓澎湖未來有更好的發展。

陳世凱今天和台灣港務公司董事長周永暉、觀光署長陳玉秀等人走訪金龍頭郵輪碼頭、篤行十村及沿菊書店，民進黨縣長參選人吳淑瑾陪同訪視。

吳淑瑾表示，交通與觀光是攸關澎湖未來發展的兩大命脈，一定要解決交通上的問題，否則人進不來，也要做到澎湖鄉親機位保留機制。

陳世凱表示，到澎湖來是了解未來在交通與觀光的需求，包括航班機位增加、金龍頭旅宿建置等，會協助從海外和本島引客到澎湖，相信澎湖未來的觀光，會有更好的發展。

至於第三家航空公司，他說，目前業者進入籌設階段，民航局會給予協助與輔導，早日促成航空公司的設立。

陳世凱 吳淑瑾 澎湖

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