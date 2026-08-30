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從機場起飛的夢想！聖祖獎學金25年不間斷 29名金門學子獲表揚

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
金門聖祖股份有限公司今日辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，金門航空站主任林義勇 （左）頒獎表揚獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
金門聖祖股份有限公司今日辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，金門航空站主任林義勇 （左）頒獎表揚獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影

長期深耕地方公益的金門聖祖股份有限公司今日上午舉辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，共有29位學生獲獎，這項由聖祖創辦人葉錦湖董事長發起的獎學金，今年邁入第25年，持續以實際行動回饋機場第一線工作夥伴。聖祖食品公司總經理陳緣姿在頒獎時，也鼓勵學子們珍惜學習機會、不畏艱難，未來才能回饋社會、服務家鄉。

金門航空站主任林義勇出席典禮時表示，聖祖食品早在91年進駐尚義機場，他則是隔年才調回金門航空站服務，算起來聖祖還是他的「學長（姐）」，在機場的資歷甚至比他更早。林義勇說，聖祖剛開始進駐機場只有一個小小位置，經歷疫情衝擊後，聖祖仍能持續成長茁壯，「真的很不容易」，也感謝聖祖長期支持機場及地方發展。

立榮航空金門站主任李繼唐也表示，這項獎學金一路走到今年已屆25年，感謝聖祖長期深耕金門、回饋地方，並將獎助延伸至機場員工子女，希望獲獎同學珍惜這份鼓勵，在求學路上持續努力。

陳緣姿表示，尚義機場是金門對外交通的重要門戶，背後有許多基層工作人員默默堅守崗位，為旅客提供安全、便利的服務。因此，公司特別設立獎學金，核心初衷就是回饋長年在機場及觀光相關產業服務的夥伴，並透過獎助子女就學，向這群幕後功臣表達敬意與感謝。

回顧這項獎學金的起源，「尚義機場獎學金」早在2002年啟動，是聖祖成立的第一個獎學金項目。2022年起，獎助範圍進一步擴大至全縣中小學及大學，至今已陪伴、支持超過3000名金門子弟完成求學階段。

今年共有29名學子獲獎，其中大學組5名，每人獎學金3000元；高中組5名，每人2000元；國中組9名，每人1000元；國小組10名，每人600元。

金門聖祖股份有限公司今日辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，共有29位學生獲獎，立榮航空金門站主任李繼唐（左）頒獎表揚獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
金門聖祖股份有限公司今日辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，共有29位學生獲獎，立榮航空金門站主任李繼唐（左）頒獎表揚獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影

金門聖祖股份有限公司今日辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，聖祖食品公司總經理陳緣姿（左）頒獎表揚獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
金門聖祖股份有限公司今日辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，聖祖食品公司總經理陳緣姿（左）頒獎表揚獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影

聖祖食品公司總經理陳緣姿在致詞時表示，機場是旅程的起點，公司期許獲獎學子也能把今天視為人生另一段旅程的起點，如同飛機起飛前在跑道上穩健加速，既要抬頭眺望遠大的夢想，也要腳踏實地，從眼前每一件小事做起。記者蔡家蓁／攝影
聖祖食品公司總經理陳緣姿在致詞時表示，機場是旅程的起點，公司期許獲獎學子也能把今天視為人生另一段旅程的起點，如同飛機起飛前在跑道上穩健加速，既要抬頭眺望遠大的夢想，也要腳踏實地，從眼前每一件小事做起。記者蔡家蓁／攝影

長期深耕地方公益的金門聖祖股份有限公司今日舉辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，共有29位學生獲獎，貴賓與獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影
長期深耕地方公益的金門聖祖股份有限公司今日舉辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，共有29位學生獲獎，貴賓與獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 機場 獎學金

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