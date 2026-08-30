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2026南國漫讀節Peter Su勇敢告別 擁抱屬於個人的綻放花期

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
作家Peter Su。記者林士傑／攝影
作家Peter Su。記者林士傑／攝影

南台灣重量級文化活動、迎向第八屆盛會的2026年「南國漫讀節」今日（8月29日）正式於屏東縣立圖書館總館五樓展開，首日開幕活動下午並邀請到暢銷作家Peter Su以「勇敢告別的人 生活會獎勵一場新的開始」為主題，展開座談。

開場時Peter Su首先分享了他對屏東的印象，每次到了屏東、南國的雲總給他一種立體、巨大的感覺，原來是陽光的通透讓人有種直射皮膚以內的印象，也讓他可以去停下來去感受跟大自然的連結。

身為台東孩子的作家Peter Su坦言，在都市生活久了，往往容易陷入「內耗」與「極度焦慮」的泥淖中。他指出焦慮的本質，就如同將寫好的信投進郵筒那一刻，因失去控制權而開始反覆猜測。許多人在睡前會將模糊資訊腦補成「假性事實」並習慣性自責，但這與能帶來實質改變的「反省」完全不同，只是在心中不斷自我消耗、綁架自己。

面對過去作品發表後曾遭遇的網暴風暴，Peter自陳經歷了長達六年的低潮，直到寫下《我也曾想過殺了過去的自己》才開始學會擁抱受傷的自我。他並以「三坪房間裡的黑色大沙發」來隱喻難以放下的悲傷：與其聽信旁人勸告強行搬走沙發而造成二次傷害，不如透過旅行、接觸新事物來「擴充心靈空間」，容納悲傷的同時繼續生活。

此外，他建議在關係中釐清「課題分離」的責任界線，並練習將「讓」換成「會」，把焦點放回自己能控制的行動上，不承擔他人情緒；他溫暖地分享人生並非筆直向上的線，而是螺旋上升的旅程，即使再次掉進同一個坑洞，人們也是帶著生命厚度與長繭的雙手前來。

最後他並以種花的經驗感性結尾，以花喻人，「你從花市裡面買了盆栽回家，這一朵花你明明也照顧得很好，但它就枯萎了。你可能第一時間想的是：會不會是我的土不對、還是我澆水的方式不對？還是我沒有曬到太陽？還是空氣濕度不對？你會去思考是不是環境發生的問題。你絕對不會先想：還是這朵花本身有問題。請你想像，你就是那一朵花，而你真的就是那一朵花。我希望無論你要告別的是任何一個環境、任何一件事情，你本身就是一朵值得綻放的花。每一個人的花期不同。即使你現在沒有感覺到自己好像正在綻放，因為每一朵花本身的綻放的時間也不同，我相信你會有你綻放的時間。」

作家Peter Su昨日於南國漫讀節開幕活動首日舉辦講座。記者林士傑／攝影
作家Peter Su昨日於南國漫讀節開幕活動首日舉辦講座。記者林士傑／攝影

除了在講座中提及反省與內耗的差別，Peter Su也在講座中回顧自己在出書後的心路歷程與轉折。記者林士傑／攝影
除了在講座中提及反省與內耗的差別，Peter Su也在講座中回顧自己在出書後的心路歷程與轉折。記者林士傑／攝影

Peter Su講座後展現超人氣，並與書迷熱情合照留念。記者林士傑／攝影
Peter Su講座後展現超人氣，並與書迷熱情合照留念。記者林士傑／攝影

南國漫讀節 屏東 屏東縣

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