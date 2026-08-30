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尼泊爾土石流重創家園 慈濟義診送糧助災民重建生活

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
尼泊爾發生土石流與洪災，當地地面都是泥濘，需要時間與資源復原。圖／慈濟基金會提供
尼泊爾發生土石流與洪災，當地地面都是泥濘，需要時間與資源復原。圖／慈濟基金會提供

尼泊爾與中國大陸西藏邊境地區26日上午發生洪災與土石流，死傷慘重。慈濟基金會表示，當地慈濟團隊深入巴格馬蒂省達丁縣加爾奇農村展開賑災行動，除提供義診服務外，也發放糧食與生活用品，協助受災居民度過難關。

慈濟指出，根據勘災團隊回報，目前災民安置處環境簡陋，不僅缺乏食物、毛毯及安全睡眠空間，許多人也因家園受損而情緒低落；由於當地物資短缺，慈濟志工前往災區提供醫療服務、生活物資及炊具用品，並持續關懷災民需求。

由尼泊爾慈濟人醫會（TIMA）醫師尼爾率領醫護人員及志工共25人，29日自首都加德滿都出發，前往達丁縣加爾奇農村，並結合當地拜雷尼公立醫院，在災後設立的臨時診所義診，團隊抵達時，已有不少居民在現場等候就醫，醫護人員隨即投入診療工作。

長期投入尼泊爾慈善服務的慈濟馬來西亞雪隆分會副執行長蘇祈逢表示，拜雷尼公立醫院原有15張病床、2名醫師駐守，平時每天約有200名病患就診。不過洪災造成院區嚴重淹水，醫療設備、器材及藥品多數受損，醫院目前已無法正常運作，居民雖自發清理環境，但復原仍需時間。

在生活援助方面，慈濟緊急於加德滿都採購救援物資，發放給100戶受災家庭，包括25公斤白米、4公斤黃豆、食用油、食鹽及瓶裝水等糧食；另提供瓦斯爐、鍋具、盤子、湯勺、杯子、水桶及水壺等炊事用品，協助居民逐步恢復基本生活機能。

慈濟表示，後續將持續義診、物資發放及勘災評估，並研議投入人力協助清理災區、供應熱食及規畫中長期援助方案；當地仍有洪水及土石流風險，團隊將以人員安全為優先，隨時掌握天候、道路及災區狀況，並與當地政府及相關單位保持聯繫，確保救援工作順利推進。

尼泊爾發生土石流與洪災，當地慈濟團隊前往災區巴格馬蒂省達丁縣的加爾奇農村，發放物資與提供義診服務。圖／慈濟基金會提供
尼泊爾發生土石流與洪災，當地慈濟團隊前往災區巴格馬蒂省達丁縣的加爾奇農村，發放物資與提供義診服務。圖／慈濟基金會提供

尼泊爾發生土石流與洪災，當地地面都是泥濘，需要時間與資源復原。圖／慈濟基金會提供
尼泊爾發生土石流與洪災，當地地面都是泥濘，需要時間與資源復原。圖／慈濟基金會提供

尼泊爾發生土石流與洪災，當地慈濟團隊前往災區巴格馬蒂省達丁縣的加爾奇農村，發放物資與提供義診服務。圖／慈濟基金會提供
尼泊爾發生土石流與洪災，當地慈濟團隊前往災區巴格馬蒂省達丁縣的加爾奇農村，發放物資與提供義診服務。圖／慈濟基金會提供

土石流 尼泊爾 慈濟

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