上網查病愈看愈慌？屏東把名醫送到家門口 下一站前進小琉球

提升縣民健康意識與自主照顧知能，屏東縣衛生局2026屏東健康博覽會系列活動，推出名醫來會客，邀請多位名醫到屏東開講，為鄉親解開健康疑惑。縣長周春米說，第三場將在9月4日上午邀請小港醫院乳房外科主任郭家瑜到小琉球三隆宮，分享專業醫療及保健知識，歡迎小琉球鄉親參加。

衛生局長張秀君說，屏東健康博覽會系列活動以生活化方式傳遞健康知識，「名醫來會客」健康講座，將「健康888」政策落實為具體行動，第一場在屏東市，第二場昨在東港王船文化館登場，專業醫療知識分享，名醫與民眾互動對談、健康知識問答，拉近醫療專業與民眾生活的距離。

縣長周春米說，健康是每個家庭最珍貴財富，更是幸福城市基石。東港王船文化館承載著在地祈求平安文化信仰，面對現代人常見慢性病及各項健康風險，正確的身體保健知識就是最好「護身符」，將正確健康知識帶進社區，深化到鄉親日常生活。

第二場「名醫來會客」邀請屏東基督教醫院長吳榮州、高雄醫學大學教授黃尚志及部立屏東醫院主任陳震勳等專科名醫開講，將艱深的醫學與衛教知識，轉化為民眾「聽得懂、記得住、做得到」的日常保健識能。

名醫分享結束，開放提問，鄉親反應熱烈，從日常飲食、慢性疾病預防，到身體出現異常症狀時該如何判斷、何時應該進一步就醫等問題接連提出，醫師們逐一耐心回應，也將較為艱深醫療知識，貼近日常生活交流變得更加容易理解。

參與講座民眾說，平常身體有些小毛病，很多時候都是上網查資料，反而越看越不知道哪些資訊正確，這次直接聽專業醫師說明，還可以現場提問，「感覺就像把名醫請到家門口」，學到實用保健觀念，更清楚知道平時應該如何照顧自己，希望未來能有更多類似活動走進社區。

衛生局呼籲，鄉親應善用政府提供免費成人健康檢查與6大癌症篩檢，搭配均衡飲食及規律運動，將「元氣保健」知識真正落實於生活，從日常做好健康管理，為自己與家人的健康把關，共同邁向早期發現、即時轉介、早期治療的健康幸福人生。

屏東健康博覽會系列活動，「名醫來會客」健康講座，第二場昨東港王船文化館登場，專業醫療知識分享，邀請屏基院長吳榮州分享，也拉近醫療專業與民眾生活的距離。圖／屏東縣政府提供