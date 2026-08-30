恐龍寶寶破殼賣萌！屏東千禧公園三大燈區亮相 展至10月11日

屏東市千禧公園化身超可愛恐龍公園，三大主題燈區，「萌蛋初醒」、「恐龍樂園」與「萌萌村」，跳脫傳統恐龍展擬真風格，改以Q版萌系恐龍、水域樂園及恐龍寶寶孵化為亮點，打造兼具童趣與視覺體驗光影樂園，盼帶動周邊商圈經濟，帶來溫馨難忘中秋節。

「萌趣侏羅紀‧恐龍寶寶誕生祭」以「DINO PARK 恐龍樂園拱門」為視覺入口，結合石牆、恐龍蛋與植物裝飾，集結迎賓、導引、拍照與主題定調四大功能。

規畫三大特色燈區，「萌萌村」以「可愛恐龍聚落」為概念，運用圓潤造型與暖色光影，宛如一座溫暖繽紛的史前小鎮，打造由蘑菇小屋、奇幻果實與萌系恐龍交織的親子友善空間。

「恐龍樂園」以長頸龍棲息水域為主題，運用大面積藍色地面燈海模擬波光粼粼的史前湖畔，長頸龍佇立水域中，交織出夢幻的湖畔夜色。

「萌蛋初醒」位在核心燈區「恐龍誕生島」，主燈呈現繽紛恐龍蛋破殼、恐龍寶寶探頭甦醒瞬間，新生的純真與喜悅，溫暖到訪旅人的心。

許多帶孩子前來家長紛紛表示，不同於以往恐龍展給人逼真、巨大甚至有點可怕的印象，這次燈飾走「極致萌系」路線，圓滾滾體型搭配療癒笑容，小朋友興奮說「恐龍寶寶在對我笑！」。

屏東市公所表示，「萌趣侏羅紀‧恐龍寶寶誕生祭」展出至10月11日，邀請大家來到千禧公園，徜徉繽紛浪漫的光影星海中，探索童趣十足恐龍世界，體驗屏東夜晚獨具魅力的城市風貌。

屏東市千禧公園化身超可愛恐龍公園，打造三大主題燈區，「萌蛋初醒」、「恐龍樂園」與「萌萌村」，屏東市長周佳琪邀請大家走訪，探索童趣十足恐龍世界，體驗屏東夜晚城市風貌。圖／屏東市公所提供

屏東市千禧公園化身超可愛恐龍公園，打造三大主題燈區，「萌蛋初醒」、「恐龍樂園」與「萌萌村」，屏東市長周佳琪邀請大家走訪，探索童趣十足恐龍世界，體驗屏東夜晚城市風貌。圖／屏東市公所提供

屏東市千禧公園化身超可愛恐龍公園，打造三大主題燈區，「萌蛋初醒」、「恐龍樂園」與「萌萌村」，屏東市長周佳琪邀請大家走訪，探索童趣十足恐龍世界，體驗屏東夜晚城市風貌。圖／屏東市公所提供