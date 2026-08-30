前鎮漁港掀藍綠攻防 賴瑞隆、柯志恩 互喊重北輕南

台北市長蔣萬安指前鎮漁港改建經費從三千萬變八十一億元，意外掀藍綠攻防。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆批國民黨重北輕南，點名對手柯志恩表態「認同蔣萬安嗎」？柯志恩回應，對高雄好的建設都支持，但反嗆民進黨執政近十年，仍在喊重北輕南。

蔣萬安日前在台北市議會備詢，提及高雄前鎮漁港改建經費從三千萬元膨脹到八十一億元，預算合理性應受檢視。

競逐高雄市長的賴瑞隆昨反擊，指高雄過去作為工業城市，長期支撐台灣經濟發展，也承擔汙染、產業外部的成本，國民黨執政時期重北輕南，如今逐步補足建設落差，蔣萬安面對市政問題時卻把高雄牽扯進來。

賴也說，柯志恩過去也曾針對前鎮漁港整建提出質疑，如今既然要競選高雄市長，應回答是否認同蔣萬安對前鎮漁港的批評，「究竟是站在高雄市民、漁民這一邊，還是站在蔣萬安那一邊？」

對此柯志恩說，前鎮漁港建設經費八十一億元，「只要對高雄好，我絕對會支持」。她表示，過去她也曾找漁業署人員溝通，改善前鎮漁港內部設施、攤商動線及料理台設置位置等問題，讓漁港能帶來更多人潮。而賴瑞隆屢次提到重北輕南，不曉得為什麼要一直用這個角度來看，因為民進黨中央執政已近十年，還不斷再強調重北輕南，「這樣的說法完全不公平」。

柯志恩進一步以無人機產業反問賴瑞隆，如果真的認為中央資源分配存在重北輕南，那高雄相當重視無人機產業，賴清德政府卻將無人機產業基地放在嘉義，而不是高雄，「你要不要跟我一起去跟大賴（賴總統）好好爭取」？