校園新鮮事／九如鄉後庄國小附幼 帶孩子創作檸檬繪本

屏東縣九如鄉後庄國小附設幼兒園以在地檸檬為主題，規畫探究課程，歷時三年完成「檸檬娃娃大冒險」、「跟著九如檸檬去踏查」兩本家鄉繪本，讓孩子踏出校門，在體驗中成長，有機會成為自己家鄉故事的創作者。

從生活經驗出發，帶幼童認識檸檬生長環境，是後庄國小附幼推動繪本創作的初衷，學校特別舉辦新書發表會，由小作者們分享創作歷程，幼兒鄧昌右開心地說，「想讓更多人認識九如檸檬」。陳嗣寰說「我們畫兩本書，我覺得我們很厲害」。家長洪羽柔指繪本創作用孩子的角度看世界，令人感動的不是他們表現多好，而是勇敢站在那裡的樣子。

「檸檬娃娃大冒險」結合幼兒對檸檬的認識與豐富想像力，以檸檬娃娃為主角，展開充滿童趣的冒險旅程；「跟著九如檸檬去踏查」則記錄幼兒三年來走訪社區、踏查檸檬園及探索家鄉文化的學習歷程。校長王美玲說，師長帶孩子們實地認識家鄉，完成家鄉繪本也同時記錄他們的成長歷程，期盼孩子們持續保持探索世界的好奇心，也從中培養認識家鄉、熱愛家鄉的情懷。

「課程從零開始規畫，從孩子的好奇與提問出發」幼兒園教師周雅玲說，三年來，師生將學習成果轉化為圖畫書，看見孩子從不熟悉家鄉產業，到能夠自信介紹檸檬文化；從害羞不敢表達到勇敢站上舞台，是課程最珍貴成果。