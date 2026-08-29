高雄觀光成績單出爐 4指標六都第一、演唱會產值189億

高雄因演唱會經濟、國際IP加持，城市能見度提高，市長陳其邁就任屆滿6年，市府盤點觀光成績，旅宿業營業額、餐飲收入、國際旅客人次及國際旅客消費等4項成長指標均居六都第一，3年累計189億元觀光產值。

高市觀光局表示，依財政部及交通部觀光署統計，2025年與2020年相比，高雄旅宿業營業額及餐飲收入成長幅度均居六都第一；2025年與2024年相比，國際旅客人次及國際旅客消費成長幅度也居六都之冠，顯示大型活動帶來的人潮，逐步轉化為住宿、餐飲及旅遊消費。

高雄觀光滿意度自2024年至2026年，連續3年在遠見雜誌評比拿下全國第一，2024年另獲天下雜誌城市卓越治理「觀光經濟成長優選」。

觀光局統計，2023年高雄舉辦逾117場演唱會，吸引139萬人次，帶動逾45億元觀光產值；2024年增加至逾157場、171萬人次，產值超過57億元；2025年逾109場，吸引近163萬人次，帶動逾52億元產值。

今年截至7月底，高雄已有逾88場演唱會，吸引近104萬人次，帶動約35億元觀光產值。從2023年至今，演唱會累計帶來逾577萬人次，觀光產值約189億元。

為延長歌迷在高雄停留時間，市府近年也搭配演唱會推出商圈夜市券、加食延暢、前夜祭及飯店業者應援等措施，串聯場館周邊住宿、餐飲、夜市、商圈及交通服務，希望將觀演人潮進一步轉化為在地消費。

除了演唱會，高雄也將國際IP結合港灣景觀，作為另一項觀光吸客策略，市府以2022台灣燈會經驗為基礎，將傳統高雄燈會轉型為「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，3年均引進不同IP進駐愛河灣。

2024年黃色小鴨重返高雄，以動態遊港方式亮相，市府統計吸引逾900萬人次，創造逾140億元效益，2025年引進吉伊卡哇，吸引逾600萬人次，創造逾100億元效益；今年由超人力霸王接棒，吸引逾731萬人次，創造逾126億元效益。

國際旅遊市場曝光度也大增，今年7月，英國泰晤士報公布「11月最值得造訪20個目的地」，高雄排名第10，是台灣唯一入選城市；今年Expedia日本黃金周海外旅遊評選，高雄也獲選為高CP值、最想造訪的海外旅遊目的地，居台灣城市第一。

此外，高雄去年獲Klook選為全球新興旅遊目的地，為台灣唯一入選城市，2024、2025年獲Agoda評選為亞洲夏季超值旅遊城市。

觀光局表示，近年透過演唱會、大型活動，旅客人次及消費持續成長，下一階段將拓展海外市場，讓高雄成為國際觀光客旅遊首選。

2024高雄冬日遊樂園黃色小鴨吸引觀光人潮。圖／高雄市觀光局提供

高雄流行音樂中心與愛河灣展現港都魅力。圖／高雄市觀光局提供

演唱會經濟帶動高雄城市觀光效益。圖／高雄市觀光局提供