快訊

花6千元吃高檔餐廳…民眾身體不適3天後投訴 中市食安處列高風險續追蹤

中榮「廠商開刀」案延燒…晨會火爆對罵錄音網瘋傳 主管嗆：網紅醫為何沒事？

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄觀光成績單出爐 4指標六都第一、演唱會產值189億

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2025高雄冬日遊樂園吉伊卡哇匯聚活動人潮。圖／高雄市觀光局提供
2025高雄冬日遊樂園吉伊卡哇匯聚活動人潮。圖／高雄市觀光局提供

高雄演唱會經濟、國際IP加持，城市能見度提高，市長陳其邁就任屆滿6年，市府盤點觀光成績，旅宿業營業額、餐飲收入、國際旅客人次及國際旅客消費等4項成長指標均居六都第一，3年累計189億元觀光產值。

高市觀光局表示，依財政部及交通部觀光署統計，2025年與2020年相比，高雄旅宿業營業額及餐飲收入成長幅度均居六都第一；2025年與2024年相比，國際旅客人次及國際旅客消費成長幅度也居六都之冠，顯示大型活動帶來的人潮，逐步轉化為住宿、餐飲及旅遊消費。

高雄觀光滿意度自2024年至2026年，連續3年在遠見雜誌評比拿下全國第一，2024年另獲天下雜誌城市卓越治理「觀光經濟成長優選」。

觀光局統計，2023年高雄舉辦逾117場演唱會，吸引139萬人次，帶動逾45億元觀光產值；2024年增加至逾157場、171萬人次，產值超過57億元；2025年逾109場，吸引近163萬人次，帶動逾52億元產值。

今年截至7月底，高雄已有逾88場演唱會，吸引近104萬人次，帶動約35億元觀光產值。從2023年至今，演唱會累計帶來逾577萬人次，觀光產值約189億元。

為延長歌迷在高雄停留時間，市府近年也搭配演唱會推出商圈夜市券、加食延暢、前夜祭及飯店業者應援等措施，串聯場館周邊住宿、餐飲、夜市、商圈及交通服務，希望將觀演人潮進一步轉化為在地消費。

除了演唱會，高雄也將國際IP結合港灣景觀，作為另一項觀光吸客策略，市府以2022台灣燈會經驗為基礎，將傳統高雄燈會轉型為「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，3年均引進不同IP進駐愛河灣。

2024年黃色小鴨重返高雄，以動態遊港方式亮相，市府統計吸引逾900萬人次，創造逾140億元效益，2025年引進吉伊卡哇，吸引逾600萬人次，創造逾100億元效益；今年由超人力霸王接棒，吸引逾731萬人次，創造逾126億元效益。

國際旅遊市場曝光度也大增，今年7月，英國泰晤士報公布「11月最值得造訪20個目的地」，高雄排名第10，是台灣唯一入選城市；今年Expedia日本黃金周海外旅遊評選，高雄也獲選為高CP值、最想造訪的海外旅遊目的地，居台灣城市第一。

此外，高雄去年獲Klook選為全球新興旅遊目的地，為台灣唯一入選城市，2024、2025年獲Agoda評選為亞洲夏季超值旅遊城市。

觀光局表示，近年透過演唱會、大型活動，旅客人次及消費持續成長，下一階段將拓展海外市場，讓高雄成為國際觀光客旅遊首選。

2024高雄冬日遊樂園黃色小鴨吸引觀光人潮。圖／高雄市觀光局提供
2024高雄冬日遊樂園黃色小鴨吸引觀光人潮。圖／高雄市觀光局提供

高雄流行音樂中心與愛河灣展現港都魅力。圖／高雄市觀光局提供
高雄流行音樂中心與愛河灣展現港都魅力。圖／高雄市觀光局提供

演唱會經濟帶動高雄城市觀光效益。圖／高雄市觀光局提供
演唱會經濟帶動高雄城市觀光效益。圖／高雄市觀光局提供

2026高雄冬日遊樂園超人力霸王再創佳績。圖／高雄市觀光局提供
2026高雄冬日遊樂園超人力霸王再創佳績。圖／高雄市觀光局提供

高雄 演唱會 觀光

延伸閱讀

9月起出國多花錢！機票稅金調高明年再漲至1000 達人提醒：把握開票

台中打造樂業城市 中科台中園區廠商營業額7年增逾4,000億元

台中消費驚人！迎百貨戰國時代 這店居全台營收「店王」拚千億商機

桃園地景藝術節人潮破200萬 40件作品原地保留

相關新聞

高雄觀光成績單出爐 4指標六都第一、演唱會產值189億

高雄因演唱會經濟、國際IP加持，城市能見度提高，市長陳其邁就任屆滿6年，市府盤點觀光成績，旅宿業營業額、餐飲收入、國際旅客人次及國際旅客消費等4項成長指標均居六都第一，3年累計189億元觀光產值...

屏東8月下旬豪雨不斷 農損累計近3000萬元

屏東8月下旬豪大雨不斷，包括香蕉、苦瓜、茄子、檸檬、芭樂、蓮霧、紅龍果等農作物都受損嚴重，農損金額累計2962萬元。縣府呼籲，農民可以農產業天然災害現地照相APP，將災損狀況拍攝上傳，加速審核後撥發款項。

金門13處路口換「雙色溫」路燈會變色提醒駕駛 事故少40%

金門夜間道路安全再升級！金門縣養護工程所針對地區13處易肇事路口試辦「雙色溫路燈」，利用一般路段與重要路口不同光色，讓駕駛人行經路口時更容易察覺環境變化、提高警覺，試辦前後各8個月事故資料顯示，晚間6時至翌日上午6時，夜間受傷事故從10件降至6件，減少4成，財損事故也由9件降至7件。

從馬祖吹到桃園的海風！「拍楸」演繹漁民歲月 閩東語喚回家鄉記憶

馬祖的海風，吹過海峽，今天下午吹進桃園展演中心。連江縣政府文化處攜手團隊推出馬祖文化傳承品牌「馬祖心情記事Ⅶ「拍楸」，以閩東語音樂劇形式，把馬祖漁民世代相傳的傳統漁法、家庭情感與島嶼生活搬上舞台，讓許多旅居桃園的馬祖鄉親...

影／總統盃街舞首度登金門！僅3組跨海尬舞「只取1組」舞者拚進凱道

「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」離島區預賽今日在金湖綜合體育館籃球場登場，金門成為本屆分區預賽第一站，也是總統盃街舞大賽首度在離島舉辦預賽，雖然離島區僅有3組選手跨海參賽，卻因僅取1組晉級全國總決賽，現場舞者仍全力拚搏，力爭拿下唯一晉級門票。

逾萬幽靈寵物 待動保處清查

高雄市政府推動友善動物「伴 bàn」品牌，一年耗資逾六千萬元動保預算，被發現預算執行率不到八成，且轄內一萬二千隻登記超過十五年「幽靈寵物」未落實清查，存活狀況未明，動保處回應，稱今年會針對滿廿五年以上寵物，由上至下「逐筆清查」，確認在養情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。