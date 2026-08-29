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屏東8月下旬豪雨不斷 農損累計近3000萬元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東8月下旬豪大雨不斷，農產品受損嚴重，金額累計達2962萬元。圖／農業處提供
屏東8月下旬豪大雨不斷，農產品受損嚴重，金額累計達2962萬元。圖／農業處提供

屏東8月下旬豪大雨不斷，包括香蕉、苦瓜、茄子、檸檬、芭樂、蓮霧、紅龍果等農作物都受損嚴重，農損金額累計2962萬元。縣府呼籲，農民可以農產業天然災害現地照相APP，將災損狀況拍攝上傳，加速審核後撥發款項。

截至今日下午，屏東縣災損統計被害面積390.97公頃，損失金額2962萬元，其中以香蕉損失542.8萬元最嚴重，另外包括芭樂280萬元、蓮霧277萬元、紅龍果227萬元、苦瓜213萬元等，也都受到影響。

縣府農業處呼籲，農民可善加利用農業部開發「農產業天然災害現地照相APP」記錄災損現況，多角度拍攝農田後提供公所研判損失率，可降低公所逐筆地號現勘研判作業時間。損失率達20%以上，並於受理期間上傳者，可免現勘提報優先請款。

另外今年6月下旬豪雨申請現金救助案件多數已完成，並請已收到農糧署撥款的鄉、鎮、市公所盡速完成轉撥農民的動作，協助農民復耕復建。此次災損也請公所分批於完成現勘或免勘查註記後報送，以利向農業部請款，加速協助農民復耕、復種。

屏東8月下旬豪大雨不斷，農產品受損嚴重，金額累計達2962萬元。圖／農業處提供
屏東8月下旬豪大雨不斷，農產品受損嚴重，金額累計達2962萬元。圖／農業處提供

屏東8月下旬豪大雨不斷，農產品受損嚴重，金額累計達2962萬元。圖／農業處提供
屏東8月下旬豪大雨不斷，農產品受損嚴重，金額累計達2962萬元。圖／農業處提供

屏東 豪雨 農損

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