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屏東「名醫來會客」東港開講提問熱烈 權威醫師面對面解惑

中央社／ 屏東縣29日電
為提升縣民健康意識與自主照護知能，屏東縣衛生局29日在王船文化館舉辦「名醫來會客」健康講座，邀請多名權威醫師到東港開講，縣長周春米（1排右4）出席。圖／中央社（屏東縣衛生局提供）
為提升縣民健康意識與自主照護知能，屏東縣衛生局29日在王船文化館舉辦「名醫來會客」健康講座，邀請多名權威醫師到東港開講，縣長周春米（1排右4）出席。圖／中央社（屏東縣衛生局提供）

為提升縣民健康意識與自主照護知能，屏東縣衛生局今天在王船文化館舉辦「名醫來會客」健康講座，邀請多名權威醫師東港開講，開放提問反應熱烈、面對面為民眾解惑。

屏東縣政府衛生局今天舉辦「2026屏東健康博覽會系列活動－名醫來會客 元氣保健上上籤」健康講座，邀請屏東基督教醫院院長吳榮州、高雄醫學大學教授黃尚志及部立屏東醫院主任陳震勳等人開講。

縣長周春米出席表示，健康是每個家庭最珍貴財富，更是幸福城市重要基石。東港王船文化館承載在地祈求平安的文化信仰，面對現代人常見慢性病及各項健康風險，正確身體保健知識就是最佳護身符；縣府為提升在地醫療照護品質，除引進先進醫療設備與優質醫療團隊，更致力將正確健康知識帶進社區。

周春米表示，「名醫來會客」邀請多名權威專科名醫，將艱深醫學與衛教知識，轉化為民眾「聽得懂、記得住、做得到」日常保健識能，讓專業醫療知識從醫院走入社區，把正確健康觀念送到鄉親身邊。

屏東縣衛生局發布新聞稿表示，名醫分享結束後，現場開放民眾提問，鄉親反應熱烈，把握與專科醫師面對面交流難得機會，接連提出問題，從日常飲食、慢性疾病預防，到身體出現異常症狀時該如何判斷、何時該進一步就醫等，醫師們也逐一耐心回應。

參與講座民眾表示，平常身體有些小毛病，很多時候都是上網查資料，反而越看越不知道哪些是資訊正確，這次能直接聽專業醫師說明，還可現場提出自己關心問題，不但學到許多實用保健觀念，也更清楚平時應如何照顧自己，希望未來能有更多類似活動。

衛生局呼籲，鄉親應善用政府免費成人健康檢查與6大癌症篩檢，並搭配均衡飲食及規律運動，將元氣保健知識落實於生活，從日常做好健康管理，為自己與家人把關，共同邁向早期發現、即時轉介、早期治療的健康幸福人生。

屏東 東港 醫師

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