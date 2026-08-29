從馬祖吹到桃園的海風！「拍楸」演繹漁民歲月 閩東語喚回家鄉記憶

馬祖的海風，吹過海峽，今天下午吹進桃園展演中心。連江縣政府文化處攜手團隊推出馬祖文化傳承品牌「馬祖心情記事Ⅶ「拍楸」，以閩東語音樂劇形式，把馬祖漁民世代相傳的傳統漁法、家庭情感與島嶼生活搬上舞台，讓許多旅居桃園的馬祖鄉親，聽到熟悉的鄉音一響起，舞台上的故事也成了通往家鄉的記憶入口。

今天到場觀賞的嘉賓包括文化部次長李靜慧、連江縣長王忠銘、連江縣議會議長張永江、桃園市副市長王明鉅、台北愛樂基金會董事長李詩欽等，許多旅台馬祖鄉親也到場共襄盛舉。當閩東語在劇場響起，海洋、村落與家人的身影一一浮現，宛如把離鄉遊子重新帶回馬祖。

「拍楸」由愛樂劇工廠、台北戲劇團、北角星戲劇團及馬悠蹈嶼舞蹈團共同演出，以傳統漁法「拍楸佈網」為背景，描寫漁民家庭在海洋、生活、感情與時代變遷中的選擇與拉扯。「拍楸」對老一輩馬祖人而言，不只是一種捕魚技法，更是共同生活的記憶；竹楸拍入海底的聲響、潮汐漲退的節奏，以及一家人為生活打拚的身影，都是島嶼最真實的日常。

劇中有人為守住家業堅持，有人為追尋夢想遠行，也有人在留下與離開之間掙扎；大海見證馬祖人的辛勞，也承載著對家人的牽掛，最終串起的，是「一家人一起走下去」的情感。

值得一提的是，連江縣副縣長陳冠人也登上舞台，飾演訓練民防隊的指導員，透過角色呈現特殊時代背景下，居民共同生活、守護家園的情誼。

「馬祖心情記事」自2013年推出以來，已發展至第7部作品，陸續以歷史、海洋文化、庶民生活及家庭故事為創作核心，並走訪台中、高雄、福州等地。桃園因聚集眾多旅台馬祖鄉親，歷來也是系列作品重要巡演城市。

王忠銘表示，「拍楸」描寫的不只是傳統漁法，更是馬祖人的生活態度，希望透過戲劇，讓外地民眾認識馬祖，也讓離鄉鄉親在台灣再次聽見熟悉鄉音、看見熟悉生活。李靜慧則指出，文化不只存在博物館，也活在每一位馬祖人的記憶中，「馬祖心情記事」正是將珍貴文化記憶留下並傳下去的重要方式。

王忠銘表示，未來縣府將持續支持文化創作，讓更多馬祖故事走出四鄉五島，走進台灣各地甚至國際舞台，讓無論走到多遠的馬祖子弟，都能透過文化記得家鄉。

馬祖心情記事Ⅶ「拍楸」今天在桃園展演中心演出，演出結束貴賓與演員謝幕合影。圖／連江縣政府提供

拍楸今天在桃園展演中心演出，以閩東語音樂劇形式，把馬祖漁民世代相傳的傳統漁法、家庭情感與島嶼生活搬上舞台。圖／連江縣政府提供

「馬祖心情記事Ⅶ拍楸」今天在桃園展演中心演出，縣長王忠銘（中）到場為演員加油打氣。圖／連江縣政府提供

連江縣副縣長陳冠人（右）也登上舞台，飾演訓練民防隊的指導員，透過角色呈現特殊時代背景下，居民共同生活、守護家園的情誼。圖／連江縣政府提供