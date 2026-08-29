屏東3里強化社區韌性 模擬豪雨積水、通訊中斷應變

近年極端氣候影響加劇，屏東近期豪雨更顯社區韌性重要。屏東市瑞光等3里辦聯防課程，今天實地演練豪雨積水致通訊中斷應變，盼社區面臨災害能自主運作，提升整體救災效率。

屏東縣屏東市瑞光里、豐年里及崇陽里透過屏東縣政府社會處「115年度屏東縣魅力社區活化提案」，4月起展開防災韌性社區建構計畫，辦理一系列課程；今天到屏東特搜大隊基地辦3里聯防課程，內容包含防災組織建立與分工座談、基礎無線電學及操作、基礎搜救及風險場域評估，共54名學員參加。

計畫發起人、瑞光里長盧逸洋表示，天然災害頻率越來越高，例如緊鄰瑞光、豐年里的殺蛇溪，過去颱風時才會溢淹，近幾年豪大雨就水位高漲，0625豪雨時甚至漫出，影響用路安全。面對突發天災人禍，有準備總是好的，希望里民了解「自助、互助、公助」7：2：1原則，並知悉在自身能力範圍內能採取的應變措施。

擔任課程講師的屏東特搜大隊分隊長洪柏軒說，一般災害約9成情況，進行表層搜索即可，無須精密儀器或重型器具就能將人救出，這類任務可由社區自行處理，包含收容、後勤支援、醫療照護等，能大幅提升整體救災效率，因此大型災害中的社區運作相當重要。

學員雲姓里民表示，透過系列課程，已學到如何準備防災包、災害溝通與通報機制，以及心肺復甦術、哈姆立克法等，天災越發頻仍，盼知識備而不用。具防災士資格的程姓里民則表示，已經實地演練分工機制，災害來臨時便可冷靜面對。

今天參與學員進行豪雨災害無線電通聯演練，實際操作無線電，建立基本通訊與協調能力。模擬劇本為連續豪雨造成低窪地區積水、路樹倒塌交通受阻，基地台故障導致手機無法通訊，以及民眾、車輛淹水受困等情形；各年齡層學員認真演練如何以無線電向市公所通報，精準傳達交通受阻、住戶及車輛受困及洗腎民眾就醫等資訊。

促成3里聯防的國民黨籍屏東縣議員黃明賢表示，屏東半個月來連續豪雨，低窪地區出現災情，防災素養更加重要。活動進行至第5場，課程報名人數也明顯成長，期盼透過防災課程推廣，讓居民面對暴雨等威脅時，能明確知道如何做好防災準備，並尋求支援管道。