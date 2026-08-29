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金門13處路口換「雙色溫」路燈會變色提醒駕駛 事故少40%

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣養護工程所針對地區13處易肇事路口試辦「雙色溫路燈」，利用一般路段與重要路口不同光色，讓駕駛人行經路口時更容易察覺環境變化、提高警覺，圖為縣招標所改善後。圖／縣府提供
金門縣養護工程所針對地區13處易肇事路口試辦「雙色溫路燈」，利用一般路段與重要路口不同光色，讓駕駛人行經路口時更容易察覺環境變化、提高警覺，圖為縣招標所改善後。圖／縣府提供

金門夜間道路安全再升級！金門縣養護工程所針對地區13處易肇事路口試辦「雙色溫路燈」，利用一般路段與重要路口不同光色，讓駕駛人行經路口時更容易察覺環境變化、提高警覺，試辦前後各8個月事故資料顯示，晚間6時至翌日上午6時，夜間受傷事故從10件降至6件，減少4成，財損事故也由9件降至7件。

養工所表示，這項做法不是單純把路燈「開得更亮」，而是利用色溫差異，讓重要路口在視覺上更醒目。一般直行路段採暖色溫照明，到了重要路口則使用較高色溫，透過光色轉換形成視覺提醒，讓駕駛人提早注意前方路況，進而減速慢行。

為確認實際效果，養工所除比對試辦前後事故數據，也邀集縣府觀光處、警察局多次在夜間進行現場會勘，從駕駛人實際行車視角檢視路口辨識度、照明效果及周邊環境，再依現場狀況調整燈具配置。

金門縣養工所所長胡家睿指出，交通事故成因相當多元，不能將事故減少完全歸因於單一照明措施，但此次試辦結果顯示，透過色溫變化提高路口辨識度，對提醒駕駛人注意路況、減速及提升夜間道路安全，確實具有正面效益。

胡家睿表示，雙色溫照明的核心概念就是「該亮的地方亮、該提醒的地方被看見」，希望讓道路照明從單純提供亮度，進一步成為夜間交通安全的輔助工具。

為延續第一階段成果，養工所已於8月14日邀集觀光處、警察局等單位召開第二期討論會議，針對下一階段優先改善路口、燈具配置及推動方式交換意見，未來將持續蒐集事故數據並透過夜間會勘驗證成效，評估逐步擴大至其他易肇事路口，讓金門夜間道路更安全、也更好走。

金門縣養護工程所針對地區13處易肇事路口試辦「雙色溫路燈」，利用一般路段與重要路口不同光色，讓駕駛人行經路口時更容易察覺環境變化、提高警覺，圖為招標所前未改善時。圖／縣府提供
金門縣養護工程所針對地區13處易肇事路口試辦「雙色溫路燈」，利用一般路段與重要路口不同光色，讓駕駛人行經路口時更容易察覺環境變化、提高警覺，圖為招標所前未改善時。圖／縣府提供

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