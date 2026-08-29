影／總統盃街舞首度登金門！僅3組跨海尬舞「只取1組」舞者拚進凱道

「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」離島區預賽今日在金湖綜合體育館籃球場登場，金門成為本屆分區預賽第一站，也是總統盃街舞大賽首度在離島舉辦預賽，雖然離島區僅有3組選手跨海參賽，卻因僅取1組晉級全國總決賽，現場舞者仍全力拚搏，力爭拿下唯一晉級門票。

本場賽事邀請5名專業舞蹈老師擔任評審，選手以Locking、Hip-Hop等不同舞風輪番較勁，舞台後方另安排嘻哈文化體驗活動，讓觀眾近距離感受街舞文化，舞者隨著音樂節奏做出快速轉身、手部律動及腳步變化，展現街舞的爆發力與創意。

現場觀眾表示，過去在金門較少有機會看到如此高規格的街舞競賽，這次不用搭船、搭飛機到台灣，就能在家鄉欣賞舞者現場尬舞，對年輕人尤其具有吸引力；也有民眾認為，雖然參賽隊伍不多，但「3取1」反而讓比賽更有看頭，每一回合都能感受到舞者拚輸贏的企圖心。

金門縣霹靂舞委員會主委楊霈璿也到場為參賽舞者加油，並關心金門街舞運動發展。他表示，總統盃街舞大賽去年首度舉辦，最終在總統府前凱達格蘭大道進行全國決賽，今年更首次將離島區預賽帶到金門，對在地街舞發展是重要里程碑。

楊霈璿指出，過去金門年輕舞者參加大型賽事，往往得跨海赴台，交通及時間成本都是門檻，如今全國性賽事直接在金門舉行，除了讓在地舞者有機會在家鄉挑戰高規格競賽，也能讓外地舞者看見金門。近年金門街頭文化藝術節已連續舉辦3年，每年吸引逾百人參與，顯示地方已逐漸累積街舞社群與推廣能量。

他認為，街舞不只是表演，也是結合訓練、紀律、創意與團隊合作的運動，未來若能串聯校園培訓、在地人才培育、全國賽事及國際交流，金門有機會成為離島街舞文化交流平台。

全民運動署表示，本屆總統盃街舞大賽採分區預賽及總決賽辦理，預賽自今日起至10月10日，陸續在金門、台中、台東、新北、高雄及台北6縣市舉行。除U12、U18組外，今年首度增設All Style排舞「樂齡共融組」，邀請55歲以上長者及身心障礙者參與，透過街舞展現世代交流與共融精神。

「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」離島區預賽今日上午在金湖綜合體育館籃球場登場，舞者表演超精彩，讓民眾看得也驚呼連連。記者蔡家蓁／攝影

「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」離島區預賽今日上午在金湖綜合體育館籃球場登場，與會貴賓與評審老師上台合影。記者蔡家蓁／攝影

「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」離島區預賽今日上午在金湖綜合體育館籃球場登場，金門縣霹靂舞委員會主委楊霈璿（右四）也到場為參賽舞者加油，。記者蔡家蓁／攝影

「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」離島區預賽今日上午在金湖綜合體育館籃球場登場，3組舞者表演超精彩，各有不同風格。記者蔡家蓁／攝影