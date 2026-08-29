南國漫讀節登場 逾40場活動走讀屏東玩美日常文化風景

屏東南國漫讀節今天登場，今年以「發現南國的玩美日常」為題，8至12月接力推出超過40場講座、走讀與工作坊，盼民眾循著閱讀走進屏東，感受南國生活節奏與文化風景。

「2026南國漫讀節」今天在屏東縣立圖書館總館5樓登場，由縣長周春米與資深媒體人詹怡宜、知名氣象主播王淑麗，以「發現南國的玩美日常」為題展開跨界對談，從在地生活、新聞紀實到氣候風土，以不同視角分享屏東獨有生活美學與人文魅力。

周春米表示，文化不只是保存地方記憶，更是能重新連結人與土地，形塑一座城市的品牌；近年屏東持續透過文化建設與地方創生，讓文化走進生活，包括屏菸1936文化基地、東港王船文化館、縣立美術館、屏東總圖、勝利星村及恆春文化中心等文化場域陸續成形，不僅讓地方故事被更多人看見，也吸引觀光人潮持續南流，讓屏東從傳統農業大縣，逐步展現兼具文化消費力與美學吸引力的城市新樣貌。

周春米也分享自己的「玩美指南」，她推薦外地民眾帶著「屏東SOLO」專書出發，此系列集結屏東33鄉鎮市人文、美食與地理風貌，不妨挑選一個鄉鎮，放慢腳步待上一整天，像在地人一樣走進市場、巷弄與聚落，細細感受地方最真實日常。

屏東縣政府文化處發布新聞稿表示，「2026南國漫讀節」自8月至12月，串聯全縣各鄉鎮圖書館、獨立書店及文化場域，接力推出超過40場講座、走讀與工作坊，透過閱讀串起文學、藝術、建築、地方文化與生活美學。

文化處提及，接下來活動包括日本直木賞作家萬城目學、普立茲克建築獎得主妹島和世等國際級講者都將陸續登場；10至11月講座場次，預計9月1日起開放報名。