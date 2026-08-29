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小港松富街擋土牆崩落 高雄市府加速鑑定、警戒

中央社／ 高雄29日電

高雄市小港區山明里松富街79至83號前擋土牆28日崩落，範圍約20公尺。市府獲報後啟動緊急應變，除了撤離28人外，也加速安全鑑定、加強夜間警戒。

高雄市工務局發布新聞稿表示，28日下午4時45分接獲通報後，立即通知廠商調派人員及機具進場處理。副市長林欽榮指示以人員及公共安全為優先，儘速進行安全鑑定及緊急處置，夜間並加強現場警戒及設置警示設施，防止二次災害。

市府邀集專業技師現場會勘，初步研判近期高雄連日豪雨，使坡地土壤含水量增加、土體側向壓力升高，推擠擋土牆導致倒塌。

公園處指出，已調集機具進行緊急處置，優先移除崩塌區域周邊傾斜及有安全疑慮的樹木，並以帆布覆蓋崩塌區域，減少雨水沖刷及入滲，同時整理1個車道供通行，周邊設置夜間警示及安全防護設施。

高雄昨晚入夜後至今仍持續雷雨，市府表示，目前持續進行道路管制、居民安置及現場安全維護，並密切掌握天候與邊坡狀況。待天候穩定後，將辦理詳細勘查及安全評估，依專業技師建議研擬擋土牆及邊坡修復方案，加速復建，維護居民及用路人安全。

根據市府統計，此案預防性疏散周邊7戶、28人，其中22人由區公所協助安置旅館，另6人依親安置。

擋土牆 高雄 高雄市

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