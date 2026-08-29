鄉親鄉情／精益求精 洗車小子許偉聖打造車美王國

從事汽車美容業十年的許偉聖，打造「彩光車體美容」品牌，如今在高屏地區已有八家店面。他從潮州開設首店開始，「十年磨一劍」以匠人精神不斷精進車美技術，更與一群志同道合的夥伴共同打造一個車美王國。

許偉聖從小對汽車美容有濃厚興趣，但高職無相關科系，他先選擇餐飲科，趁下課與假日在洗車場度過，從基礎洗車、鍍膜技巧學起。

高職畢業後想開店圓夢，但家中無力資助，許偉聖便靠著幫顧客「牽車到自助洗車場」洗車的土法煉鋼方式，邊賺錢邊鑽研技術。一年多後，他存下第一桶金在屏東潮州鎮開立首店，雖是基本洗車，但他將顧客車輛當個人愛車呵護，迅速建立起口碑，隔年投入高階汽車美容，踏出圓夢第一步。

許偉聖深知技術重要，多年來征戰國內各大汽車美容檢定與競賽，考取多張證照，透過與業界高手切磋「以戰養實力」，並將最新技術反饋至店務實作，還能將技術傳授給後輩。

六年前，一名好友因急需用錢且無一技之長向他求助，許偉聖「手把手」教學三個月，還免費轉移技術與店名協助好友創業，這次經驗讓許偉聖看到加盟的可能。他摸索出一套適合車美業的輕資產加盟制度，短短幾年，「彩光」品牌已站穩高屏車美市場一席之地。

許偉聖說，他打造加盟店的理念是要幫助有心從事車美的年輕人創業，不追求做大做量，只求「做好做精」，也會帶著加盟者參加各項比賽、檢定，讓團隊一起成長，許偉聖也常帶著團體一起做公益，包括資助育幼院、贊助孤獨老人年菜等，「現在有能力了，可以實踐自己的社會責任。」