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逾萬幽靈寵物 待動保處清查

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄報導

高雄市政府推動友善動物「伴 bàn」品牌，一年耗資逾六千萬元動保預算，被發現預算執行率不到八成，且轄內一萬二千隻登記超過十五年「幽靈寵物」未落實清查，存活狀況未明，動保處回應，稱今年會針對滿廿五年以上寵物，由上至下「逐筆清查」，確認在養情況。

根據高雄市動物保護自治條例規定，已登記寵物每五年應辦理一次寵物登記資料查核，但審計部調查發現，高雄市登記已滿十五年以上寵物高達一萬二千三百多隻「未除戶」，其中十七隻登記滿廿四年、念年以上至廿四年也有五百廿一隻，以犬貓平均壽命約十多年來看，逾萬隻「高齡」寵物實際狀況未明。

民進黨高雄市議員陳慧文直言，許多市民把毛孩當家人，當毛孩離世時，不少飼主因捨不得、或是根本不知道要幫牠註銷戶口，才會導致登記滿十五年以上寵物有逾萬隻無法除戶。

陳慧文建議，要落實寵物狀況查核，可以主動關懷，如登記滿十年發送關心簡訊，如主動幫高齡毛孩完成除戶者，可提供市府特約動保活動的折抵優惠；另外提供免出門、免證明的線上除戶服務，或結合全市動物醫院辦理，讓飼主不用奔波，一站就能完成除戶。

另，審計部還發現，為防止不當飼養或虐待動物事件發生，列管轄內民間狗場依規定要定期稽查訪視，但仍有部分狗場犬隻短期內大量死亡，或狗場解散送養大部分犬隻，結果犬隻異動登記作業未完善。

高雄動保處回應，稱目前已開始清查十五年以上未除戶寵物，現在先由廿五歲以上；逐年下降逐筆清查；不過，因寵物數量龐大費時，未來會持續辦理加強寵物登記宣導與查核；高風險狗場未來會增加訪視頻率，並請解散狗場的飼主依規定完成犬隻異動登記，以利後續查核。

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