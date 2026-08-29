砸下千萬 高雄捕捉遊蕩犬 成效成疑

高雄去年發生多起遊蕩犬攻擊事件，去年高雄市投入一千萬餘元預算捕捉遊蕩犬，全市畫設四十九處熱區，但被審計單位發現捕捉僅集中少數區域，熱區涵蓋率不足；市議員白喬茵質疑，熱區應建立監測機制與管制餵食，不然絕育趕不上繁殖速度；動保處解釋，餵食亂象已採跨局處查報，除海線熱區，山線也持續抓捕浪犬，今年另導入科技監控提高成效。

高雄永安區七十六歲老翁去年七月晨泳時，遭岸上三隻遊蕩犬追逐到海中撕咬，最後溺水身亡；馬頭山也曾傳出遊蕩犬攻擊梅花鹿，造成多隻梅花鹿遭攻擊死亡。

市府加強捕捉力道，動保處去年獲中央三百五十萬元補助，加上自有經費，共投入一○九八萬元辦理重點區域、偏鄉區域遊蕩犬管理計畫等項目。另外，針對遊蕩犬生活區域，高雄市共畫設四十九處人犬衝突、草鴞特定生態及其他野生動物保育衝突等熱區，以熱區作為捕捉重點項目。

但審計部查核去年計畫執行情況，發現該計畫僅以遊蕩犬捕捉數量作為衡量基準，導致捕捉數集中於四處熱區，也就是高雄永安一帶，其餘熱區執行疑有不足，

審計報告認為，市府未對熱區遊蕩犬進行數量與分布調查，無法掌握減量動態，另外，捕捉絕育後的犬隻需打晶片，但外包廠商回報的絕育照片中，未完整呈現晶片號碼，實際成效引人質疑。

國民黨高雄市議員白喬茵說，遊蕩犬問題絕不能只看「總量包裝」，更要看高風險熱區有沒有被落實管控；如許多人犬衝突熱區，因長時間有民眾固定餵食，導致犬群無上限聚集，政府若不建立監測機制與管制餵食，絕育的速度，永遠比不上私下繁殖、非法繁殖與野外繁殖的速度。

對此，動保處解釋，去年永安發生遊蕩犬傷人，因此捕捉以海線熱區為主，內門、田寮、馬頭山等生態敏感區，也有加強捕捉，另針對餵食及環境管理，也透過跨局處合作主動查報，如果餵食衍生廢棄問題，則以廢清法裁處。

動保處說，今年持續鎖定人犬衝突熱區及生態敏感區管理，本年度將添購三組智慧捕犬圍籬，結合影像辨識及遠端遙控等科技，強化熱區監測，應可提升遊蕩犬管理的精準性及整體防治成效。