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影／連日豪雨 高雄青春嶺崩塌轎車逃劫 驚險畫面曝光
高雄市連日豪雨，小港區青春嶺今天下午驚傳土石崩塌，約20公尺擋土牆倒塌，土石滑落松富街道路，造成3輛機車遭掩埋，所幸無人受傷，駭人影像曝光。市府緊急疏散周邊7戶、28人，其中22人安置旅館、6人依親，現場並進行道路管制及搶修。
小港區山明里長陳阿子表示，上周豪雨期間，居民就發現松富路旁青春嶺已有泥土流出，並向工務局反映；今天上午再度出現強降雨，居民擔心邊坡持續滑動，不料下午4時10分許，大量土方突然一洩而下，沖向松富街與松信路口，掩埋路旁3、4輛機車。
高雄市議員陳麗娜今晚也將驚悚的崩塌影響貼上臉書粉專，從居民的監錄系統畫面，可見下午4時11分，青春嶺靠松富街的擋土牆突然崩落，崩塌處有輛轎車及時駛離，逃過一劫，但旁邊停放的3輛機車瞬間遭掩埋。
高雄市工務局今晚表示，小港區松富街79至83號前擋土牆倒塌，崩落範圍約20公尺。警方獲報後封鎖道路，市府也邀集專業水利技師現勘，初步研判連日豪雨造成坡地土壤含水量增加、土體側向壓力升高，推擠擋土牆導致倒塌。
工務局公園處已調派機具進場，移除傾斜及有安全疑慮樹木，並以帆布覆蓋崩塌區域，降低雨水沖刷及入滲，同時整理1個車道供通行，夜間加強警戒及安全防護。待天候穩定後，市府將進行詳細勘查及安全評估，研擬擋土牆與邊坡修復方案。
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