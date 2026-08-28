離家求學不孤單！金門家扶頒發助學金 助大專新鮮人減輕住宿交通壓力

大學開學在即，金門家扶中心今日舉辦「大專新鮮人助學金頒獎典禮」，為即將離開家鄉、踏上求學旅程的青年送上祝福與實質支持。今年獲獎學子分別錄取台灣各地大專院校，部分學生甚至已提前赴台安排住宿、採買生活用品、熟悉校園環境，無法親自出席頒獎典禮，但一份助學金，也成為他們離鄉追夢的重要後盾。

這項典禮由金門家扶扶幼委員會主委許燕輝、榮譽主委楊肅謙、副主委李淑賢及家扶中心主任洪依帆共同頒發獎助學金，協助新鮮人減輕學雜費、住宿、交通及生活等開銷，讓孩子能更安心迎接人生另一個階段。

隨著開學日倒數，不少學子已先一步踏上前往台灣的旅程。有人忙著找房子、整理宿舍，有人採買鍋碗瓢盆與生活用品，也有人開始熟悉即將生活數年的校園與城市。對許多第一次離開金門、獨自在外生活的孩子而言，這不只是升學，更是人生第一次真正走出熟悉的家。

無法到場的學子雖然缺席頒獎典禮，但家扶仍將這份祝福送到他們手上；到場的學生則代表接受助學金，也分享即將展開大學生活的期待。從準備升學、等待放榜，到拿到錄取通知書，如今終於要背起行囊走向下一段人生，家扶希望讓孩子知道，離開家鄉並不代表失去支持，身後始終有一群人替他們加油。

金門家扶扶幼委員會主委許燕輝表示，每一位學子都值得肯定，這份助學金匯聚許多善心人士與企業的愛心，希望同學們在開學之際妥善運用，購買學習及生活所需用品，減輕初次離鄉求學的經濟壓力。許燕輝也期勉學子，未來求學過程中持續努力，把學習成果與成長帶回家庭及家扶；未來若有能力，也能將曾經受到的幫助繼續傳下去，回饋社會、幫助更多需要支持的人。

家扶中心主任洪依帆指出，一張錄取通知書看似只有幾個字，背後卻凝聚孩子長時間的努力，以及家庭一路以來的陪伴。對第一次離開金門到外地求學的孩子而言，大學生活除了學習專業，也是一場獨立生活的考驗。

洪依帆表示，大專新鮮人助學金不只是經濟上的幫助，更重要的是讓孩子知道，在努力往前走的路上，始終有人關心、支持他們。希望孩子可以少一點經濟壓力，多一點追夢的勇氣，安心學習、一步步朝自己的目標前進。

金門家扶表示，今年助學金計畫能順利推動，感謝許多愛心人士、企業及團體共同響應，每一筆捐款都代表社會對孩子的關心，也成為金門青年離鄉求學時的一股力量。