快訊

悠遊卡慶「北捷廣慈奉天宮站」8/30啟用！搭捷運送回饋金 1動作享雙倍

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣府開學前抽查23校 要求清消防治登革熱

中央社／ 屏東縣28日電

115學年度開學在即，屏東縣政府教育處8月起陸續前往縣內23所國中小實地抽查，檢視校園安全、營養午餐、防疫衛生等整備情形，並要求落實環境清消、加強登革熱防治。

屏東縣政府教育處長陳國祥今天表示，教育處日前已函文各校，要求於開學前落實校園環境清消及檢核工作，確實做好「巡、倒、清、刷」工作，並透過各項會議及友善校園週等多元宣導管道，加強宣導登革熱防治。此外，為掌握屏科實中新校區整備情形，縣府也已前往學校協助檢視新校區啟用與運作狀況。

教育處新聞稿表示，在營養午餐方面，屏東縣自115學年度起實施高國中小免費營養午餐政策，除落實「三章一Q」國產食材源頭控管與品質督導機制外，並升級午餐政策推動「週週喝鮮乳」、餐食簡化日改善用餐體驗。另也透過國中小校長行政會議提醒午餐廚房，於開學前進行清潔及消毒，開學後首月菜單開立後經營養師審核完成，並盤點與採購開學所需食材，維護學童食安。

針對學生交通安全，教育處表示，為確保偏遠地區學子每日上下學乘車安全與順暢，教育處已督促各校於開學前全面完成學生交通車整備，包含車輛安全性能檢驗、定期維護與清潔消毒，並妥善規劃交通運能，讓學生安心上學、平安返家。

縣府提及，為迎接115學年度第一學期開學，提醒家長提早調整孩子作息，並備妥開學用品與衛生防護用品，讓每個學子都能在友善關懷校園中開啟嶄新學習旅程。

登革熱 屏東

延伸閱讀

開學在即…王惠美視察校園午餐整備 強調加強抽查落實品質與衛生

翁章梁開學前視察義竹國中 翻畢冊看見青澀照片憶往事

嘉義縣14名新校長上任 翁章梁要求校長親自宣導遠離「喪屍煙彈」

免費營養午餐開學上路 國教盟籲公開成本、啟動100日檢核

相關新聞

屏東豪大雨出現驚人時雨量93毫米 多處積淹水道路橋梁封閉

受沙德爾颱風外圍環流影響，屏東縣今天上午又降下豪大雨，上午7時至8時崁頂鄉時雨量達驚人的93毫米，包括潮州、新埤等地雨勢也十分驚人，多處出現積淹水情形影響交通，包括南州橋、鹿寮橋臨時便橋等全都封閉。

高雄小港沿海路積水 上班族苦嘆「下次要帶船」

高雄市今天上午出現強降雨，小港區沿海路多處路段出現積水，造成往來機車騎士通行不便。不少上班族冒雨行經積水路段，直呼「沿海路超煩」，也有人諷刺成了「小港水上樂園」。

影／高雄今早暴雨！德民路見小噴水池 左楠路成小河流汽機車塞一排

高雄市今天上午7、8時上班尖峰時間下起間歇性大雨，造成市區多處積淹水，有網友拍下德民路一處轉彎路口出現小噴水池，水氣往上噴形成水霧；另左楠路和世運路周圍因側溝排水不及，機車騎士恐怕引擎進水會故障，和汽車塞成一排。

影／強降雨高雄「咕嚕咕嚕」 上班族騎機車涉水畫面曝

中央氣象署高雄氣象站今指，高雄受西南風影響，易有短延時強降雨，今早上班尖峰時間就降下間歇性大雨，導致高雄小港大坪頂往大寮方向，以及昭明里一帶出現積淹水狀況，不少騎機車的上班族穿雨衣行駛過積水區，汽機車塞在水中，有網友指，「高雄又咕嚕咕嚕了」。

恆春中元豎孤棚活動 宜蘭客隊頭城搶孤隊奪冠

恆春一年一度盛事中元節「豎孤棚」系列活動27日進入最高潮，一掃之前豪雨不斷天氣涼爽十分適合競賽，吸引許多民眾觀賽，17支隊伍的壯漢猛男競相疊高攀柱競逐冠軍錦旗，挑戰個人體力與團隊默契，現場加油聲、驚叫聲、歡呼聲不斷。

南橫甲仙往六龜3天2度中斷…瓦筏哈橋疑遭沖刷「懸空」 公路局澄清

連日豪雨，省道台廿線南橫公路高雄甲仙通往六龜的白雲寺附近道路前天嚴重坍方才搶通，昨又遭土石泥流阻斷交通。另外，桃源區瓦筏哈橋引道路基則遭沖刷，橋面疑「懸空」。公路局甲仙工務段指橋下正進行護岸保固，橋梁結構未受損，且有廿四小時保全在場管制交通，通行無虞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。