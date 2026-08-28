屏東縣府開學前抽查23校 要求清消防治登革熱

115學年度開學在即，屏東縣政府教育處8月起陸續前往縣內23所國中小實地抽查，檢視校園安全、營養午餐、防疫衛生等整備情形，並要求落實環境清消、加強登革熱防治。

屏東縣政府教育處長陳國祥今天表示，教育處日前已函文各校，要求於開學前落實校園環境清消及檢核工作，確實做好「巡、倒、清、刷」工作，並透過各項會議及友善校園週等多元宣導管道，加強宣導登革熱防治。此外，為掌握屏科實中新校區整備情形，縣府也已前往學校協助檢視新校區啟用與運作狀況。

教育處新聞稿表示，在營養午餐方面，屏東縣自115學年度起實施高國中小免費營養午餐政策，除落實「三章一Q」國產食材源頭控管與品質督導機制外，並升級午餐政策推動「週週喝鮮乳」、餐食簡化日改善用餐體驗。另也透過國中小校長行政會議提醒午餐廚房，於開學前進行清潔及消毒，開學後首月菜單開立後經營養師審核完成，並盤點與採購開學所需食材，維護學童食安。

針對學生交通安全，教育處表示，為確保偏遠地區學子每日上下學乘車安全與順暢，教育處已督促各校於開學前全面完成學生交通車整備，包含車輛安全性能檢驗、定期維護與清潔消毒，並妥善規劃交通運能，讓學生安心上學、平安返家。

縣府提及，為迎接115學年度第一學期開學，提醒家長提早調整孩子作息，並備妥開學用品與衛生防護用品，讓每個學子都能在友善關懷校園中開啟嶄新學習旅程。