屏東豪大雨潮州淹水一度及膝 居民無奈：今年第3次

屏東今天上午豪大雨潮州富春里一度水深及膝、淹入民宅。有居民無奈表示，是今年第3次家中淹水。潮州鎮公所表示，時雨量高、排水量能不足導致淹水，上游處應設滯洪池。

屏東縣今天上午出現驚人時雨量，依中央氣象署資訊，上午7至8時崁頂鄉93毫米，上午8至9時潮州鎮泗林76毫米。潮州鎮富春里因排水不及，上午8時許里內淹水一片、深處及膝，約2小時退水。

志成路石姓居民告訴中央社記者，上午8時許道路中央淹至膝上位置，家中則約40至50公分。因為前次0625豪雨淹水嚴重，白天淹1次、半夜又1次，此次淹水前就先移車，並把屋內物品架高。

扶輪路陳姓居民說，這是今年第3次家中淹水，0625時因人在外旅遊，來不及移車，3台車報廢損失新台幣200多萬。他全家3代在同一里4間房都淹，其中1間在0625後才花了10餘萬元粉刷、作鐵門，此次加上浸壞傢俱，又不知道要花多少。希望有關單位協助改善，否則居民「只能看老天臉色，淹了就不用睡覺了」。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，淹水主因為現有渠道寬度，無法及時容納極端氣候帶來的強降雨，不過雨停後2小時內即排除，顯示排水系統運作正常。他說，防洪做法主要有3項，包含擴大渠道、分流，或做滯洪池，但前2項面臨民宅徵收拆遷及成本過高難題。

今天上午民進黨籍立委徐富癸到場關切，王建元說，已向他報告應利用上游處、台糖約1000公頃土地設置滯洪池，才是預算最精省解方，盼建請中央協助規畫。至於有民眾認為堤岸護欄孔洞應封起，王建元說，未封是因孔洞有排水功能，該處排水溝防洪標準僅約5至10年，難與極端氣候下強降雨抗衡，整治還是要從滯洪池著手。