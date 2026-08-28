屏東豪大雨出現驚人時雨量93毫米 多處積淹水道路橋梁封閉

受沙德爾颱風外圍環流影響，屏東縣今天上午又降下豪大雨，上午7時至8時崁頂鄉時雨量達驚人的93毫米，包括潮州、新埤等地雨勢也十分驚人，多處出現積淹水情形影響交通，包括南州橋、鹿寮橋臨時便橋等全都封閉。

根據中央氣象署資料，截至上午11時，全台累積雨量前26名全在屏東縣，其三名崁頂鄉及新埤新萬隆都超過200毫米。而這些雨量全都集中在幾個小時落下，包括上午7時至8時崁頂鄉時雨量93毫米，上午8時至9時新埤鄉萬隆78毫米、潮州鎮泗林76毫米，十分驚人。

集中且驚人的雨勢也造成多處積淹水，包括潮州富春里一帶、新埤鄉打鐵一帶，因正值上班時間，不少民眾冒險涉水而過。部分橋梁因水位及水流情形達警戒標準，已實施預警性封閉，縣府請用路人提前改道，勿進入封閉路段。包括屏73線南州橋5K+550～5K+650封閉。

潮州鎮屏111線鹿寮橋臨時便橋2K+750～3K+050。最新道路通阻詳情可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw 查詢。

受沙德爾颱風外圍環流影響，屏東縣今天上午又降下豪大雨，潮州鹿寮橋淹水，旁邊柏油路底下掏空。圖／屏東縣議員許馨勻提供