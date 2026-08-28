快訊

波士尼亞屠夫之死！為何至今還有人緬懷種族滅絕者？

空服員化身棒球國手！打世界盃先發無失分 星宇：感到驕傲、振奮

公鹿被拍成「山獸神」！合歡山濃霧美照爆紅 分署揭密：手機AI惹的禍

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄小港沿海路積水 上班族苦嘆「下次要帶船」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市小港區沿海路今天上午積水情形。圖／Threads／_jin_0205
高雄市小港區沿海路今天上午積水情形。圖／Threads／_jin_0205

高雄市今天上午出現強降雨，小港區沿海路多處路段出現積水，造成往來機車騎士通行不便。不少上班族冒雨行經積水路段，直呼「沿海路超煩」，也有人諷刺成了「小港水上樂園」。

高雄市小港區受西南風影響，今天清晨至上午出現強降雨，據中央氣象署資料，上午近7時許至上午8時許，正當上班族通勤時段，小港區1小時累積雨量48毫米。

民眾反映，沿海路只要雨勢稍微大一點，就容易出現積水，尤其汽車道及沿線工廠的雨水流入機車道，讓機車騎士進退兩難；若途中遇到機車拋錨，更是相當無助。

有民眾抱怨，沿海路過去曾投入經費拓寬，但北上方向機車道排水設施疑似未同步改善，每逢大雨仍容易出現積淹水情況，造成上下班通勤不便。

網友也留言調侃「小港水上樂園」、「下次走沿海路要帶船了」，希望市府能正視沿海路排水問題，改善道路積水情況，避免每逢強降雨就造成交通困擾。

高雄市小港區沿海路今天上午積水情形。圖／Threads／_jin_0205
高雄市小港區沿海路今天上午積水情形。圖／Threads／_jin_0205

高雄市小港區積水情形。圖／Threads／xznhh._
高雄市小港區積水情形。圖／Threads／xznhh._

高雄 上班族 強降雨

延伸閱讀

影／強降雨高雄「咕嚕咕嚕」 上班族騎機車涉水畫面曝

大雷雨狂炸高雄屏東台東 陸上沿海示警區域曝 慎防雷擊、瞬間大浪

大雨過後高雄路面坑洞到底有多少？工務單位未公布數字

豪雨沖刷高雄柴山道路邊坡滑動 路面受損嚴重

相關新聞

屏東豪大雨出現驚人時雨量93毫米 多處積淹水道路橋梁封閉

受沙德爾颱風外圍環流影響，屏東縣今天上午又降下豪大雨，上午7時至8時崁頂鄉時雨量達驚人的93毫米，包括潮州、新埤等地雨勢也十分驚人，多處出現積淹水情形影響交通，包括南州橋、鹿寮橋臨時便橋等全都封閉。

高雄小港沿海路積水 上班族苦嘆「下次要帶船」

高雄市今天上午出現強降雨，小港區沿海路多處路段出現積水，造成往來機車騎士通行不便。不少上班族冒雨行經積水路段，直呼「沿海路超煩」，也有人諷刺成了「小港水上樂園」。

影／高雄今早暴雨！德民路見小噴水池 左楠路成小河流汽機車塞一排

高雄市今天上午7、8時上班尖峰時間下起間歇性大雨，造成市區多處積淹水，有網友拍下德民路一處轉彎路口出現小噴水池，水氣往上噴形成水霧；另左楠路和世運路周圍因側溝排水不及，機車騎士恐怕引擎進水會故障，和汽車塞成一排。

影／強降雨高雄「咕嚕咕嚕」 上班族騎機車涉水畫面曝

中央氣象署高雄氣象站今指，高雄受西南風影響，易有短延時強降雨，今早上班尖峰時間就降下間歇性大雨，導致高雄小港大坪頂往大寮方向，以及昭明里一帶出現積淹水狀況，不少騎機車的上班族穿雨衣行駛過積水區，汽機車塞在水中，有網友指，「高雄又咕嚕咕嚕了」。

恆春中元豎孤棚活動 宜蘭客隊頭城搶孤隊奪冠

恆春一年一度盛事中元節「豎孤棚」系列活動27日進入最高潮，一掃之前豪雨不斷天氣涼爽十分適合競賽，吸引許多民眾觀賽，17支隊伍的壯漢猛男競相疊高攀柱競逐冠軍錦旗，挑戰個人體力與團隊默契，現場加油聲、驚叫聲、歡呼聲不斷。

南橫甲仙往六龜3天2度中斷…瓦筏哈橋疑遭沖刷「懸空」 公路局澄清

連日豪雨，省道台廿線南橫公路高雄甲仙通往六龜的白雲寺附近道路前天嚴重坍方才搶通，昨又遭土石泥流阻斷交通。另外，桃源區瓦筏哈橋引道路基則遭沖刷，橋面疑「懸空」。公路局甲仙工務段指橋下正進行護岸保固，橋梁結構未受損，且有廿四小時保全在場管制交通，通行無虞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。