高雄小港沿海路積水 上班族苦嘆「下次要帶船」

高雄市今天上午出現強降雨，小港區沿海路多處路段出現積水，造成往來機車騎士通行不便。不少上班族冒雨行經積水路段，直呼「沿海路超煩」，也有人諷刺成了「小港水上樂園」。

高雄市小港區受西南風影響，今天清晨至上午出現強降雨，據中央氣象署資料，上午近7時許至上午8時許，正當上班族通勤時段，小港區1小時累積雨量48毫米。

民眾反映，沿海路只要雨勢稍微大一點，就容易出現積水，尤其汽車道及沿線工廠的雨水流入機車道，讓機車騎士進退兩難；若途中遇到機車拋錨，更是相當無助。

有民眾抱怨，沿海路過去曾投入經費拓寬，但北上方向機車道排水設施疑似未同步改善，每逢大雨仍容易出現積淹水情況，造成上下班通勤不便。

網友也留言調侃「小港水上樂園」、「下次走沿海路要帶船了」，希望市府能正視沿海路排水問題，改善道路積水情況，避免每逢強降雨就造成交通困擾。

高雄市小港區沿海路今天上午積水情形。圖／Threads／_jin_0205