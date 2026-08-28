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影／強降雨高雄「咕嚕咕嚕」 上班族騎機車涉水畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
今天清晨高雄降間歇性大雨，雨勢來的快又急，造成大寮區昭明里一帶水淹至人的小腿肚。圖／截自Threads網友gn02010160授權影片
今天清晨高雄降間歇性大雨，雨勢來的快又急，造成大寮區昭明里一帶水淹至人的小腿肚。圖／截自Threads網友gn02010160授權影片

中央氣象署高雄氣象站今指，高雄受西南風影響，易有短延時強降雨，今早上班尖峰時間就降下間歇性大雨，導致高雄小港大坪頂往大寮方向，以及昭明里一帶出現積淹水狀況，不少騎機車的上班族穿雨衣行駛過積水區，汽機車塞在水中，有網友指，「高雄又咕嚕咕嚕了」。

高雄氣象站今天近8時許發布短延時強降雨特報，指小港區在短短1小時內降下48毫米的「大雨」標準雨量；並指今天受西南風影響，易有短延時強降雨，包括屏東縣有局部大雨或豪雨，南部地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，高雄有大雨。

今天清晨高雄降間歇性大雨，雨勢來的快又急，造成大寮區昭明里一帶水淹至人的小腿肚，有網友拍下，住家前淹成一片的畫面指，「短短30分鐘的強降雨就變成這樣，那好吧，顧家不上班了」。

另有網友在大雨中趕上班，拍下從小港大坪頂往大寮方向塞車畫面，只見不少穿雨衣的機車族閃避積水區和多輛汽車交會塞成一塊；有網友說「高雄又咕嚕、咕嚕了」、「我都不敢出門了，穿雨衣都沒用」、「從林園沿海路騎到小港麥當勞時比你還慘烈，沿途不少機車被擊敗了」。

高雄網友在大雨中趕上班，拍下從小港大坪頂往大寮方向汽機車行駛在水中塞車畫面。圖／截自Threads網友abc078122373授權影片
高雄網友在大雨中趕上班，拍下從小港大坪頂往大寮方向汽機車行駛在水中塞車畫面。圖／截自Threads網友abc078122373授權影片

今天清晨高雄降間歇性大雨，雨勢來的快又急，造成大寮區昭明里一帶水淹至人的小腿肚。圖／Threads網友gn02010160授權提供
今天清晨高雄降間歇性大雨，雨勢來的快又急，造成大寮區昭明里一帶水淹至人的小腿肚。圖／Threads網友gn02010160授權提供

高雄網友在大雨中趕上班，拍下從小港大坪頂往大寮方向汽機車行駛在水中塞車畫面。圖／截自Threads網友abc078122373授權影片
高雄網友在大雨中趕上班，拍下從小港大坪頂往大寮方向汽機車行駛在水中塞車畫面。圖／截自Threads網友abc078122373授權影片

高雄網友在大雨中趕上班，拍下從小港大坪頂往大寮方向汽機車行駛在水中塞車畫面。圖／截自Threads網友abc078122373授權影片
高雄網友在大雨中趕上班，拍下從小港大坪頂往大寮方向汽機車行駛在水中塞車畫面。圖／截自Threads網友abc078122373授權影片

今天清晨高雄降間歇性大雨，雨勢來的快又急，造成大寮區昭明里一帶水淹至人的小腿肚。圖／Threads網友gn02010160授權提供
今天清晨高雄降間歇性大雨，雨勢來的快又急，造成大寮區昭明里一帶水淹至人的小腿肚。圖／Threads網友gn02010160授權提供

今天清晨高雄降間歇性大雨，雨勢來的快又急，造成大寮區昭明里一帶水淹至人的小腿肚。圖／Threads網友gn02010160授權提供
今天清晨高雄降間歇性大雨，雨勢來的快又急，造成大寮區昭明里一帶水淹至人的小腿肚。圖／Threads網友gn02010160授權提供

強降雨 高雄 上班族

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