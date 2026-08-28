恆春中元豎孤棚活動 宜蘭客隊頭城搶孤隊奪冠

恆春一年一度盛事中元節「豎孤棚」系列活動27日進入最高潮，一掃之前豪雨不斷天氣涼爽十分適合競賽，吸引許多民眾觀賽，17支隊伍的壯漢猛男競相疊高攀柱競逐冠軍錦旗，挑戰個人體力與團隊默契，現場加油聲、驚叫聲、歡呼聲不斷。

台灣中元節活動以「北頭城、南恆春」的豎孤棚搶孤活動最為有名。27日上午10時，恆春鎮長尤史經向神明請示後擲筊，確認今年豎孤棚競賽開始時間為晚上9時7分30秒，17支參賽隊伍也抽籤確定要攀爬的柱子號碼。

17支隊伍除了恆春在地團體外，也有來自宜蘭頭城的代表，幾支傳統強隊都勢在必得。參賽隊伍下午5時30分集合、6時進場並完成檢錄，在晚上8時45分進行「撒孤品」儀式後，比賽正式開始。

主持人宣布活動開始後現場鞭炮聲大作，各隊壯漢猛男開始堆疊起人塔，攀爬上塗滿牛油的棚柱。選手們邊爬邊刮掉柱上的年油，頓時間會場汗水牛油齊飛，靠近的民眾連忙驚叫躲避。

比賽過程高潮迭起，時有隊伍快攻到終點，卻功虧一潰掉到安全網上。最後結果由來自宜蘭的客隊頭城搶孤隊，最先攻頂搶下順風旗獲得冠軍，亞軍為烤手商行．鹿兒島隊，季軍是大光觀林寺隊，殿軍為李建華打拼團隊。

恆春一年一度盛事中元節「豎孤棚」系列活動27日進入最高潮，17支隊伍競相疊高攀柱競逐冠軍錦旗。記者潘奕言／攝影

恆春一年一度盛事中元節「豎孤棚」系列活動27日進入最高潮，比賽前進行「撒孤品」儀式。記者潘奕言／攝影

恆春一年一度盛事中元節「豎孤棚」系列活動27日進入最高潮，最後結果由來自宜蘭的客隊頭城搶孤隊獲得冠軍。圖／恆春鎮公所提供