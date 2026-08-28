南橫甲仙往六龜3天2度中斷…瓦筏哈橋疑遭沖刷「懸空」 公路局澄清

連日豪雨，省道台廿線南橫公路高雄甲仙通往六龜的白雲寺附近道路前天嚴重坍方才搶通，昨又遭土石泥流阻斷交通。另外，桃源區瓦筏哈橋引道路基則遭沖刷，橋面疑「懸空」。公路局甲仙工務段指橋下正進行護岸保固，橋梁結構未受損，且有廿四小時保全在場管制交通，通行無虞。

甲仙白雲寺路段邊坡日前出現大面積崩塌，昨早土石泥流再阻斷甲仙與六龜雙向道路交通，經公路局南區養護工程分局甲仙工務段調派機具緊急清理坍方落石，上午十一時四十分恢復通車。

南橫公路除甲仙路段時斷時通之外，九十四點五公里的桃源瓦筏哈橋也出現引道路基坍陷，橋頭的引道路面崩塌流失，導致橋面看似懸空，引發居民熱議。

「安全令人憂心。」當地居民說，保全人員執勤據點剛好在崩落路基旁，若晚上下大雨，可能在幾秒鐘內發生狀況，應趁天晴趕緊想辦法改善。

公路局甲仙工務段長鄭敏華解釋，去年七二八豪雨造成下邊坡破損，現正進行Ａ１引道及Ｐ１橋墩下邊坡的基樁擋土牆保護工程，預計年底完工；此次大雨檢視橋梁結構並無問題，路況也在掌握之中。現場全天設置公路保全控管車輛，施工機具暫撤離至安全地點，天氣穩定後會繼續施工。

另外，田寮高十四線五公里路段的下邊坡擋土牆路基也因豪雨沖刷流失，導致路面下陷，此為田寮往返岡山主要道路，工務局道路養護工程處廿六日起封閉半路幅車道，現場設置護欄管制，將提報中央修復。