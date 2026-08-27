高雄岡山一家三口感染本土性登革熱 六里里民要提高警覺

高雄市多日未出現登革熱病例，今天一口氣增加三例。高市衛生局表示，岡山區出現本土登革熱家庭群聚，指標個案近一個月沒有出國，活動地區以岡山區住家及自家工廠為主，兩名同住家人也是陽性券診，三人皆為登革熱第二型，岡山區碧紅等六里列入警戒範圍，今年已累積10例本土登革熱，社區傳播風險不容輕忽。

岡山區一名65歲本國籍男性，8月26日因高燒、肌肉痠痛、關節痛及噁心等症狀先至診所就醫，症狀未緩解，昨晚再前往市立岡山醫院急診，經抽血檢驗登革熱NS1快篩陽性，擴大採血發現兩名同住家人也確診。

衛生局指出，指標個案主要在住家及自家工廠活動，近一個月沒有出國紀錄，另兩名同住家人分別在8月22日、8月25日出現發燒症狀到診所就醫，今日因指標個案確診，擴大採血檢驗才發現染疫。

衛生局表示，疫調人員在個案住家查獲3處蚊子孳生源，依法開罰6千元。由於個案發病前活動以住家為主，研判是於岡山區居住地感染，防疫團隊持續進行健康監測及疫調，以釐清可能感染來源及防堵社區傳播風險。

衛生局強調，近期高溫及持續降雨，積水環境有利病媒蚊繁殖，市府已同步啟動緊急防治作業，由岡山區級指揮中心偕同相關局處，針對個案居住地周邊400公尺範圍，加強孳生源巡檢及環境整頓，包括碧紅里、竹圍里、程香里、台上里、岡山里及後紅里，共六里列入警戒範圍，里民要提高警覺。

高雄岡山區出現本土性登革熱家庭群聚感染，衛生局人員擴大採血檢驗。圖／高市衛生局提供

高雄岡山區出現本土性登革熱家庭群聚感染，社區傳播風險不容輕忽。圖／高市衛生局提供