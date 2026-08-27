退役漁網變遠洋船員護目鏡 豐群水產帶頭實錢藍色循環經濟

豐群水產公司歷時18個月，成功將78公斤來自供應鏈圍網漁船的退役漁網，轉製為2000副再生護目鏡，預計今年9月起陸續發放至太平洋、印度洋及大西洋約70艘合作遠洋漁船，供船員作業使用。

豐群水產今天在第五屆亞太永續博覽會，攜手海洋保育署、財團法人塑膠工業技術發展中心及海廢再生聯盟夥伴共同發表「透過廢棄漁網開啟遠洋漁業海廢回收再利用新篇章」專案成果。

「這項專案源自長期推動供應鏈永續管理的觀察」，豐群表示，退役漁網體積龐大，未適當回收再利用，易成為環境負擔；另遠洋漁船船員作業過程，特別是在延繩釣起鉤作業時可能因魚鉤反彈造成眼部傷害，基於這兩項需求，促成海廢轉化成護目鏡。

豐群水產 ESG永續發展部協理江惠頌表示，透過供應鏈的力量，希望回收的退役漁網能重返漁業現場，成為保護船員的安全裝備，讓環境保育與漁工福祉產生更直接的連結。

她說，過去海廢再生多半應用於消費性產品，但豐群希望尋找更貼近漁業產業需求的循環模式，因此選擇護目鏡作為再生品項。這批護目鏡將重返遠洋作業第一線，不僅延續材料價值，更提升船員安全防護意識。

這批退役漁網經回收後，先經清洗及材料重整，製成再生塑膠顆粒，進一步加工為護目鏡鏡框與頭帶，最終完成2000副護目鏡成品。使用的再生材料，皆依據全球回收標準（GRS）產銷監管鏈完成溯源驗證，護目鏡採用黃色鏡片，以降低海面反光干擾，並具備抗衝擊及防潑水等功能。

豐群指出，此專案也是國內少見從圍網漁業退役網具再應用於延繩釣船員安全防護的跨漁法循環案例。未來將持續蒐集供應商船隊使用回饋，探索更多海洋廢棄物循環利用的可能性，實踐藍色循環經濟。