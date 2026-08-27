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佛光大學「蔬心義煮」跨國永續有成 榮獲2026台灣永續行動獎銅獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
佛光大學健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎，由校長趙涵㨗（右二）代表接受表揚。圖／佛大提供
佛光大學健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎，由校長趙涵㨗（右二）代表接受表揚。圖／佛大提供

佛光大學推動大學社會責任再傳捷報！健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎。校長趙涵㨗表示，此成果展現了學校將專業轉化為社會實踐的決心。

「蔬心義煮」專案推動至今邁入第七年，每年動員逾40名師生參與，服務對象累積達數千人次。團隊不僅落實課堂所學，更建立起成熟的餐飲救援應變機制；以先前花蓮風災為例，師生於24小時內迅速動員21人進駐災區，即時供應熱食為災民及搜救人員補充體力，將烹調訓練與大量供餐實務化為災害現場的堅實後盾。

因應台灣邁入超高齡社會，團隊長期深入宜蘭礁溪白鵝村及周邊長照機構，針對高齡者的咀嚼能力下降與營養需求，專門研發質地柔軟、營養均衡的專屬蔬食餐點。同時，專案嚴選食材來源，優先採購在地小農及友善耕作產品，用實際消費行動支持有機農業，引導學生理解飲食選擇與土地永續的深層關聯。

專案另一亮點在於「跨國與跨文化」的深耕，目前蔬食系僑外生約占全系四分之一，多元背景讓團隊在國內積累實務經驗之餘，更將服務足跡推廣至香港、馬來西亞等地。透過跨國義煮，學生不僅展現餐飲專業，更在團隊協作中培養國際視野與跨文化溝通能力，讓蔬食成為無國界的關懷媒介。

副校長兼永續發展辦公室召集人馬遠榮表示，此次獲獎是對學校長期投入永續教育的肯定，未來校方將持續由永續辦整合資源，鏈結各學系專業特色以回應社會需求，將永續理念深植於校務治理與人才培育，逐步打造具影響力的「永續大學」品牌。

佛光大學健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎，由校長趙涵㨗（右）代表接受表揚。圖／佛大提供
佛光大學健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎，由校長趙涵㨗（右）代表接受表揚。圖／佛大提供

佛光大學健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎。圖／佛大提供
佛光大學健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎。圖／佛大提供

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佛光大學健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎。圖／佛大提供

佛光大學健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎。圖／佛大提供
佛光大學健康與創意蔬食產業學系師生發起的「蔬心義煮：跨國界關懷與環境友善實踐」，憑藉蔬食專業串聯關懷與永續，榮獲2026台灣永續行動獎SDG 2銅獎。圖／佛大提供

佛光大學 永續

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