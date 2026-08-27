豪雨沖刷高雄柴山道路邊坡滑動 路面受損嚴重

南台灣連日豪雨不斷，山區道路也傳出災情！高雄鼓山區柴山大路台電高幹31至33路段，受到數日強降雨沖刷，下邊坡土石大量流失，造成邊坡滑動，連帶出現路面損壞，高雄市工務局緊急封路，避免用路人冒險通行。

高雄市工務局道路養護工程處表示，近日受到偏強西南季風及低壓帶影響，短時間內降下大量雨勢，柴山大路有許多路段出現下邊坡土石流失，最後造成邊坡滑動，路面也因此受損。從現場可以看到，道路邊坡出現明顯滑動跡象，部分路面受到影響，為避免雨勢持續造成邊坡進一步崩塌，工務局今天起緊急封閉車道，並在道路前後端設置護欄及管制設施。

由於柴山大路是桃源里居民進出的主要道路，考量當地居民通行需求，封閉期間仍僅開放當地民眾騎乘機車通行，其餘車輛禁止進入。

連日豪雨沖刷造成高雄柴山道路邊坡滑動，路面受損嚴重，工務單位緊急封路維修。記者劉學聖／攝影