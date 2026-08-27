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屏東縣公共自行車系統再擴點 年底突破200站

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣公共自行車系統今年度獲交通部公路局補助建置YouBike 30站及480輛電輔車，今年底前預計突破200站。圖／縣府提供
屏東縣公共自行車系統今年度獲交通部公路局補助建置YouBike 30站及480輛電輔車，今年底前預計突破200站。圖／縣府提供

屏東縣公共自行車系統今年度獲交通部公路局「最後一哩路計畫」，補助建置YouBike 30站及480輛電輔車，另外搭配多元管道與民間協力擴充站點，今年底前預計突破200站，打造更完善的地方公共運輸路網。

屏東縣政府向中央爭取經費，獲交通部公路局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期」最後一哩路計畫核定補助3000萬元，建置YouBike 30站及480輛電輔車（YouBike 2.0E），預計今年底陸續完成會勘建置及開站。

為提升屏科大校園交通安全，校方也與營運單位規畫於校內建置YouBike 17站，縣府也於校外建置1站共18站，於26日下午試營運，提供師生在校區內更便利、低碳且安全的綠色運具選擇，將在試營運穩定後正式啟用。

交通旅遊處表示，屏東騎YouBike 2.0享前30分鐘免費，優惠政策持續到今年底；使用TPASS行政院通勤月票「屏東公車暢行299」、「屏東無限暢行399」或「南高屏999通勤月票」等方案，皆享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數。

屏東縣公共自行車系統今年度獲交通部公路局補助建置YouBike 30站及480輛電輔車，今年底前預計突破200站。圖／縣府提供
屏東縣公共自行車系統今年度獲交通部公路局補助建置YouBike 30站及480輛電輔車，今年底前預計突破200站。圖／縣府提供

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