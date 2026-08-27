胡璉孫女返金捐助榮民子女 從協助老兵落葉歸根到支持下一代向學

胡璉將軍孫女、胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍昨日赴陸返金途中，特別拜會金門縣榮民服務處，在胡璉故居紀念館暨研究中心理事兼館長桂天陪同下，受到處長劉信義及服務團隊熱情接待，雙方就榮民服務及公益關懷工作交流，胡敏珍了解榮服處在地服務情形後深受感動，當場捐贈「向學子女認養金」，支持榮民家庭子女安心求學。

劉信義向胡敏珍介紹金門地區榮民、遺眷及榮眷概況，以及榮服處推動的關懷訪視、就學就業、急難救助、遺眷服務及福利照顧等工作，分享第一線服務經驗。他表示，榮民前輩一生為國家奉獻青春，榮服處將持續秉持「榮民在哪裡，服務就到哪裡」理念，結合社會公益力量，提供榮民眷更完善的照顧。

胡敏珍表示，胡璉將軍和平公益促進會成立以來，始終秉持胡璉將軍「為國為民」精神，自己也以「爺爺守土有責、孫女護魂有義」自許，長期投入公益服務，尤其關注大陸來台老兵及其家屬的生活與情感需求。

她指出，許多老兵一生離鄉在外，晚年最大的心願就是「落葉歸根」。多年來，促進會持續協助單身榮民完成返鄉安葬心願，協助多位老兵骨灰返鄉，讓曾為國家奉獻青春的老兵在生命終點能魂歸故里，對老兵而言，這不只是完成遺願，更是對其一生奉獻與鄉愁的尊重。

此次拜會期間，胡敏珍也將對老兵的關懷延伸至下一代，捐贈「向學子女認養金」，盼減輕榮民家庭子女求學負擔，讓孩子安心向學、勇敢追夢。

劉信義對促進會善舉表達感謝，表示這份愛心不僅是對榮民家庭子女的實質支持，更是鼓勵孩子努力向上的溫暖力量，也讓胡璉將軍「為國為民」的精神透過公益行動持續傳承。