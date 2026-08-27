金門中秋「博」起來！130店家、5鄉鎮全島開戰 160張機票等你博回家

「2026金門中秋博狀元餅」即將於9月1日起登場，縣府觀光處長許績鑫今天前往清金門鎮總兵署現勘活動布置，金城鎮長李誠智、里長及後浦商圈代表吳伯揚也到場體驗博餅，提前炒熱中秋氣氛。今年活動以傳承300多年的「博狀元餅」民俗為主軸，串聯總兵署、金沙戲院、昇恆昌金湖廣場、5鄉鎮及130家以上特約店家，從文化體驗、消費抽獎到線上博餅，讓全島成為大型博餅遊樂場。

許績鑫表示，今年延續「博餅故事館」及「旅人博餅趣」，並在總兵署推出「金門搖搖樂」DIY，遊客憑活動期間來金機票或船票，再捐出特約店家消費滿500元的紙本發票或收據，即可製作專屬紀念品。

消費也能博好運，全縣130家以上特約店家涵蓋餐飲、伴手禮、文創、住宿、交通及體驗等，活動期間每消費滿200元，可憑紙本發票或收據兌換1枚代幣，前往總兵署、金沙戲院或昇恆昌金湖廣場4樓挑戰「消費滿額夾夾樂」，有機會帶回限定文創好禮。幸運民眾還可穿上狀元服，參加限定「狀元巡遊」，把好彩頭帶進金門街區。

金沙戲院9月1日至25日推出「逗陣博餅趣」，平日每天2場、假日增至6場，遊客憑來金機票或船票及活動期間在金門消費的紙本發票或收據，即可報名含彩品的博餅體驗；另設「自組博餅趣」，讓親友自行準備彩品，在復古戲院圍桌開博。9月5日並將舉辦「狀元逗陣市集」，結合在地店家與特色攤商。

最受矚目的「鄉鎮博餅賽」9月19日全島同步開桌，金城、金湖、金沙、金寧、烈嶼5鄉鎮各自較勁，也設觀光客體驗桌。後浦商圈則於9月12、13、16、17日進行初賽，9月20日舉行複賽及總決賽，讓博餅熱潮延伸至商圈。

線上同樣可以「Bo Bing」，9月1日上午9時至25日晚間10時推出線上博餅，完成文化題目並博出狀元或取得暫具狀元資格，即可參加抽獎，今年祭出160張「台灣至金門單程機票」，分4波抽獎，讓民眾在線上先博好運。

縣府表示，博狀元餅不只是金門人的中秋記憶，也是已登錄的無形文化資產，今年希望結合文化、旅遊、消費及商圈，讓遊客在擲骰同時走進聚落、認識金門文化；活動期間符合規定的紙本發票，也將統一捐贈慈善團體，讓博好運同時分享愛心。更多活動資訊及最新公告，以2026金門中秋博狀元餅活動官網為準。

「2026金門中秋博狀元餅」即將於9月1日起登場，觀光處長許績鑫今天前往清金門鎮總兵署現勘活動布置，金城鎮西門里長楊雨川也率先體驗「消費滿額夾夾樂」。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門中秋博狀元餅」即將於9月1日起登場，觀光處長許績鑫今天前往清金門鎮總兵署現勘活動布置，KDC舞蹈團也在現場大秀博餅舞，炒熱氣氛。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門中秋博狀元餅」即將於9月1日起登場，觀光處長許績鑫今天偕同金城鎮長李誠智與各里長與商圈代表搶先試玩。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門中秋博狀元餅」即將於9月1日起登場，觀光處特別推出「金門搖搖樂」DIY，遊客憑活動期間來金機票或船票，再捐出特約店家消費滿500元的紙本發票或收據，即可製作專屬紀念品。記者蔡家蓁／攝影