金門中秋「博」起來！130店家、5鄉鎮全島開戰 160張機票等你博回家
「2026金門中秋博狀元餅」即將於9月1日起登場，縣府觀光處長許績鑫今天前往清金門鎮總兵署現勘活動布置，金城鎮長李誠智、里長及後浦商圈代表吳伯揚也到場體驗博餅，提前炒熱中秋氣氛。今年活動以傳承300多年的「博狀元餅」民俗為主軸，串聯總兵署、金沙戲院、昇恆昌金湖廣場、5鄉鎮及130家以上特約店家，從文化體驗、消費抽獎到線上博餅，讓全島成為大型博餅遊樂場。
許績鑫表示，今年延續「博餅故事館」及「旅人博餅趣」，並在總兵署推出「金門搖搖樂」DIY，遊客憑活動期間來金機票或船票，再捐出特約店家消費滿500元的紙本發票或收據，即可製作專屬紀念品。
消費也能博好運，全縣130家以上特約店家涵蓋餐飲、伴手禮、文創、住宿、交通及體驗等，活動期間每消費滿200元，可憑紙本發票或收據兌換1枚代幣，前往總兵署、金沙戲院或昇恆昌金湖廣場4樓挑戰「消費滿額夾夾樂」，有機會帶回限定文創好禮。幸運民眾還可穿上狀元服，參加限定「狀元巡遊」，把好彩頭帶進金門街區。
金沙戲院9月1日至25日推出「逗陣博餅趣」，平日每天2場、假日增至6場，遊客憑來金機票或船票及活動期間在金門消費的紙本發票或收據，即可報名含彩品的博餅體驗；另設「自組博餅趣」，讓親友自行準備彩品，在復古戲院圍桌開博。9月5日並將舉辦「狀元逗陣市集」，結合在地店家與特色攤商。
最受矚目的「鄉鎮博餅賽」9月19日全島同步開桌，金城、金湖、金沙、金寧、烈嶼5鄉鎮各自較勁，也設觀光客體驗桌。後浦商圈則於9月12、13、16、17日進行初賽，9月20日舉行複賽及總決賽，讓博餅熱潮延伸至商圈。
線上同樣可以「Bo Bing」，9月1日上午9時至25日晚間10時推出線上博餅，完成文化題目並博出狀元或取得暫具狀元資格，即可參加抽獎，今年祭出160張「台灣至金門單程機票」，分4波抽獎，讓民眾在線上先博好運。
縣府表示，博狀元餅不只是金門人的中秋記憶，也是已登錄的無形文化資產，今年希望結合文化、旅遊、消費及商圈，讓遊客在擲骰同時走進聚落、認識金門文化；活動期間符合規定的紙本發票，也將統一捐贈慈善團體，讓博好運同時分享愛心。更多活動資訊及最新公告，以2026金門中秋博狀元餅活動官網為準。
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