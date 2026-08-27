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澎湖放流14萬顆鐘螺 增加沿岸鐘螺族群數量

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖區漁會今天在澎湖北海及東海等多處珊瑚礁地形海域，放流14萬顆鐘螺幼螺，期透過幼螺放流及種螺自然繁殖，逐步增加澎湖沿岸鐘螺族群數量，為海洋漁業資源注入新生力量。

澎湖區漁會今天在澎湖縣政府農漁局支持下，結合澎湖種苗繁殖場培育的鐘螺種螺及幼苗，藉由船運方式，前往澎湖北海、東海具有珊瑚礁及岩礁地形的島嶼周邊海域進行放流，希望利用良好的天然棲地，提供鐘螺附著、覓食、成長及繁殖的環境。

顏德福表示，資源復育需要時間，今天放流的14萬顆幼螺，是為澎湖未來的漁業資源播下種子。期盼經過1至2年的自然成長與繁衍後，逐步形成穩定族群，讓沿岸漁民未來能夠「有螺可採、有資源可捕」，在兼顧合理採捕與海洋永續的前提下，增加漁民收入、改善經濟生活。

澎湖區漁會未來會持續結合縣府及相關單位，推動魚、貝、螺等多元物種復育，從放流、棲地保護到資源永續利用，建立完整復育觀念，讓海洋資源生生不息，也為澎湖下一代漁民留下可以永續利用的海洋。

澎湖

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