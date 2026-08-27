金門考證免飛台灣？陳玉珍拋職訓在地化 商會喊打造第一職訓中心

為降低金門鄉親赴台參加專業證照回訓的時間與交通成本，金門縣商業會日前召開年度理監事會，邀請立委陳玉珍列席，針對專業證照回訓、既有建築改建及空間活化、政府協助在地企業發展等議題交換意見，商會盼逐步打造「金門第一職訓中心」，讓更多證照回訓及專業課程能在地辦理，陳玉珍則承諾協助中央、地方協調，尋求解決方案。

商會指出，目前多項專業證照回訓仍須赴台辦理，對金門學員而言，不僅增加交通、住宿成本，也耗費往返時間；為強化在地職訓量能，商會已著手規劃相關課程，朝「金門第一職訓中心」方向發展，希望未來讓鄉親能就近完成證照回訓與專業訓練。

以職業安全衛生相關課程為例，商會表示，籌設職訓課程涉及場地、師資、組織章程及審查等要求，目前已陸續協調場地，並與國立金門大學醫護相關系所簽約，充實師資來源。不過，職訓所需器材設備採購金額逾百萬元，商會先前向縣府申請補助，近期卻收到未便補助的回覆，盼政府未來能調整補助政策，並提供專職人員協助相關業務。

陳玉珍表示，此次出席商會理監事會，就是希望直接聽取第一線業者意見，掌握金門企業在經營及人才培訓上的實際困難。她認為，商會是政府與產業間重要溝通平台，若能強化商會功能，不僅有助彙整會員需求，也能串聯企業、推動職訓及產業服務，降低業者經營阻力、留住人才。

對於職訓在地化構想，陳玉珍指出，過去她推動國家考試在地化、協調金大設置電腦化國家考試考場，以及勞動部金門職訓中心新址啟用，目的都是希望鄉親能「在地應考、在地受訓」。如今商會主動爭取職訓留在金門，政府更應從便民角度出發，協助解決審查、設備及執行人力等問題。

此外，商會也提出既有建築老舊及空間活化問題，盼因應未來職訓、會員服務與會務發展需求，重新規劃現有建築，不排除與民間或公部門合作興建。陳玉珍表示，商會土地屬商業區用地，自行興建面臨財務及執行困難，若朝公私部門合作方向推動，仍須就都市計畫、停車位、財務及法律等面向研議具體方案。

陳玉珍強調，政府存在的目的就是為民服務，不論擔任何職務，都應直接面對問題、研究可行作法並提升行政效率。未來將持續協助商會與中央、地方政府溝通，讓職訓、人才及產業服務扎根金門，進一步提升在地企業競爭力，營造更穩定的就業與產業發展環境。