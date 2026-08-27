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小鰛魚群受困澎湖五德石滬　民眾不費吹灰之力賺到新鮮魚貨

中央社／ 澎湖縣27日電
澎湖五德沿岸海域一處石滬，26日海水退潮時，出現有大量的小扁鰛魚受困擱淺在滬內礁岩。中央社 中央通訊社
澎湖五德沿岸海域一處石滬，26日海水退潮時，出現有大量的小扁鰛魚受困擱淺在滬內礁岩。中央社 中央通訊社

澎湖五德沿岸海域一處石滬，昨天海水退潮時，出現有大量的小鰛魚受困擱淺在滬內礁岩，不少民眾樂歪了，不費吹灰之力下海撿撈，賺到現流的新鮮魚貨。

澎湖海域的潮汐，在漁民的眼裡，在入秋之後，一天2個潮汐，大都屬於中、小潮汐，昨天是農曆的14日，剛好連日雨勢停了，天氣放晴，潮汐也開始「走流」，其中乾（底）潮落在下午4時30分許，澎湖各潮間上可見有民眾抓魚、撿螺拾貝等漁事。

馬公五德近岸的一處石滬，男性滬主照常下海巡滬，發現石滬內一片片白色的亮光，趨前察看是成群的小鰛魚，受困擱淺潮間的礁岩間，消息傳出，吸引民眾帶著網具和桶子下海撿拾，每位民眾都大有斬獲，不費吹灰之力帶著新鮮魚貨回家。

漁民表示，這些受困在石滬內礁岩間的小鰛魚，是在海水漲潮時，洄游至岸際覓食海藻等，等海水退潮之際，來不及游出而受困，而被民眾撿拾，不少岩鷺等也都在現場徘徊，準備飽餐一番。

漁民指出，澎湖五德沿岸海域的石滬，今年已先後發現小丁香、臭肚、秋姑、婉米等洄游性小魚群受困擱淺石滬，昨天再傳有小鰛魚受困，可見當地的海洋漁業資源多元且豐富。

澎湖 漁民 馬公

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