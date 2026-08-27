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大雨過後高雄路面坑洞到底有多少？工務單位未公布數字

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大雨過後馬路坑洞多，即使天氣放晴也有許多路段還來不及修補，十分考驗駕駛人應變能力。記者徐白櫻／攝影
大雨過後馬路坑洞多，即使天氣放晴也有許多路段還來不及修補，十分考驗駕駛人應變能力。記者徐白櫻／攝影

連日降雨導致高雄多地道路出現坑洞，汽機車通行像是進行障礙賽，也傳出多起交通事故。針對媒體詢問坑洞數量，市長陳其邁沒有正面回應；工務單位也以「短短幾天就下了接近全年一半的雨量」解釋，僅強調已經派員進行道路巡查修繕與臨鋪，沒有公布坑洞統計數字。

這波豪大雨導致多地出現「天坑」，轎車、公車陷入坑洞動彈不得，也有機車騎士因為坑洞摔車受傷，雖然雨勢稍歇，道路坑洞也開始修補，但仍有不少坑洞「排隊」等待，僅能以交通錐拉起圍籬，避免人車誤入坑洞。

昨日媒體詢問市長陳其邁，全市大概有多少個坑洞？陳其邁回應，高雄下雨最高在24小時內高達567毫米，那這個也破了最高的凱米颱風的紀錄，歷年來下雨最多。

媒體進一步詢問工務局市區道路坑洞的統計數字，高市工務局回應跟市長陳其邁一致。

工務局表示，高雄24小時累積雨量最高達到567毫米超越凱米颱風559毫米紀錄，這3、4天累積雨量也下了約950毫米。高雄平均一年降雨量大約是1500到2000毫米，短短幾天下了近全年一半的雨量。

工務局強調，在連續數日劇烈短延時強降雨沖刷及路面部分積淹水下，加速部分老化路面損壞，工務局道工處於通報後已派員即時進行道路巡查修繕與臨鋪，也請道路挖掘管理中心加強管線單位孔蓋周邊巡補，維持行車順暢與安全。

此外，豪雨期間除進行受阻道路搶通，每日動員23組工班、69人次、機具10台投入市區道路巡修，一旦發現道路路面損壞立即採取應急措施以瀝青冷包緊急填補，務必使路面破損修補完成，待天氣狀況許可後將進行部分車道整體改善。

大雨過後馬路坑洞多，即使天氣放晴也有許多路段還來不及修補，十分考驗駕駛人應變能力。記者徐白櫻／攝影
大雨過後馬路坑洞多，即使天氣放晴也有許多路段還來不及修補，十分考驗駕駛人應變能力。記者徐白櫻／攝影

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