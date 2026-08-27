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原訂上半年動工…國7路段接連流標 高公局考慮「拆標」趕進度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
「國道7號高雄路段計畫」部分標案流標、延宕，目前交通部高速公路局規畫，臨海路段土建標擬今年第4季上網公告，研議「拆標」，副局長彭煥儒（圖）昨日受訪表示，仍持續努力朝119年如期完工通車。中央社
「國道7號高雄路段計畫」部分標案流標、延宕，目前交通部高速公路局規畫，臨海路段土建標擬今年第4季上網公告，研議「拆標」，副局長彭煥儒（圖）昨日受訪表示，仍持續努力朝119年如期完工通車。中央社

國道七號高速公路原訂今年上半年動工，但從去年底開始，鳳寮路段、小港路段、臨海路段招標案接連流標，恐影響通車。對此，交通部高公局規畫組組長黃俊豪表示，鳳寮路段預計今年九月招標、臨海路段評估拆標，預估第四季招標，目前仍力拚二○三○年完工通車。

國七北起國道十號，經澄清湖特定區、鳥松區、大寮區、大坪頂特定區，沿臨海工業區續行至終點高雄市南星路，全長約廿三公里，主要採雙向四車道配置（仁武至鳥松段為六車道），此工程預計今年上半年動工、二○三○年完工通車，但從去年底開始，鳳寮路段案、小港路段案、臨海路段案接連流標，引起地方關注。

交通部昨視察高雄交通建設並聽取國七進度簡報。黃俊豪說，國七高雄路段計畫原核定總經費為一三五七點八六億元，沿途將設置七處交流道，完工通車後，可有效分擔國一高雄路段龐大車流，引導高雄港中長程貨運分流至高快速公路，進而減少貨櫃車繞行市區道路。

黃俊豪說，小港路段案預計九月決標，鳳寮路段招標案雖然七月流標，但有信心不會延誤；臨海路段招標案有考慮拆標，若拆標可提前進度，仍在評估中，預計於第四季公開公標。

高速公路 高公局 澄清湖 國道 高雄

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