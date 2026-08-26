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感謝中央、國軍及台中馳援 陳其邁：高雄記在心裡

中央社／ 高雄26日電

高雄近日豪雨成災，中央、國軍及台中市府等單位均有馳援，高雄市長陳其邁今晚在臉書發文致謝，並表示每一份在風雨中及時伸出的援手，高雄都會記在心裡，也會化為加速復原的力量。

陳其邁今天晚間在臉書（Facebook）發文表示，一場超乎預期的豪大雨，讓高雄面臨嚴峻的防災考驗。受低壓帶及西南風影響，高雄24小時累積雨量一度達到567毫米，超越凱米颱風的559毫米。22日至25日累積雨量更達1183.5毫米，甚至超越莫拉克颱風紀錄，短短數日的雨量，就超過高雄年均雨量的一半。

陳其邁說，全市26座滯洪池經反覆抽水、排水，總蓄洪量達1000萬噸。但短時間強降雨超出現行防洪標準，部分地區仍出現暫時性積淹水。而在高雄最需要支援的時候，感受到的不只是設備與人力的到位，更是真心相挺的情誼。

陳其邁感謝總統賴清德親自前往岡山五甲尾關心災情，行政院迅速宣布住戶淹水補助及農漁產全品項災害現金救助等措施；經濟部水利署、海軍水下作業大隊也支援抽水設備，協助高雄加速排水。

他還透露，「知道當時嘉義以南許多縣市都面臨相同考驗，我致電台中市長盧秀燕，希望商借抽水設備，加快高雄排水與災後復原的腳步。台中沒有遲疑，慷慨允諾協助」。加上中央與國軍的支援，雨還沒停，設備就已經到位。

陳其邁感謝賴總統、中央各部會、國軍弟兄、農業部及台中市政府與盧秀燕。也感謝所有在第一線工作的市府人員、工程人員、志工，冒雨守護家園的所有夥伴。

陳其邁說，在風雨最猛烈的時候，城市之間沒有距離，人與人彼此扶持，共度難關；在人民最需要的時候，看見的是同舟共濟、互相幫忙的真情。每一份在風雨中及時伸出的援手，高雄都會記在心裡，也會化為加速復原的力量。市府團隊將全力做好災後清理與環境復原，讓城市早日回到日常。

陳其邁 高雄 台中

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