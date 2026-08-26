榮譽觀護人成長訓練 澎檢攜手共創安穩社區

澎湖地檢署檢察長吳怡明今天在榮譽觀護人成長訓練中，期許榮譽觀護人與輔導員能成為穩定社會的溫暖力量，陪伴更生人安穩復歸社會，攜手共創安全、互助且充滿包容的祥和社區。

澎湖地檢署今天辦理榮譽觀護人成長訓練，邀請心理師高培哲與台北大學社會工作學系兼任助理教授的前北檢主任觀護人劉寬宏等人，主講情緒覺察與練習、犯罪處遇與諮商實務等多元實務課程。

吳怡明表示，澎湖地檢署辦理榮譽觀護人成長訓練，期盼透過兼具心理調適與專業犯罪處遇的紮實訓練，使榮譽觀護人與輔導員更加熟悉實務運作、掌握多元諮商技巧，在助人歷程中持續精進自身專業知能，未來更期許能成為穩定社會的溫暖力量，提升司法保護的柔性價值，陪伴更生人安穩復歸社會，攜手共創安全、互助且充滿包容的祥和社區。