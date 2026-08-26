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高雄龍湖廟5.2公尺大士爺高空雲梯開光 明晚「羽化昇天」

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄小港龍湖廟明晚將迎來中元節祭典最高潮，高達5.2公尺大士爺將火化升天。圖／龍湖廟提供
高雄小港龍湖廟明晚將迎來中元節祭典最高潮，高達5.2公尺大士爺將火化升天。圖／龍湖廟提供

今年農曆七月號稱近年「最陰鬼月」，擁有231年歷史的高雄小港龍湖廟，今年還是依照百年習俗請出高達5.2公尺、號稱「全台最高大士爺」的紙糊金身坐鎮港仔墘，今天舉行開光儀式，道長搭乘高空作業雲梯車升空，在眾人見證下完成開光，場面格外壯觀，也正式揭開一連2天的中元祭典序幕。

走進龍湖廟內只見高聳的大士爺金身矗立廟埕，巨大的身形遠遠就能看見，開光儀式開始後，道長搭乘雲梯車緩緩升高，直達大士爺面前，隨著法事進行，為高達5.2公尺的紙糊金身開光點化，吸引現場民眾拿起手機記錄這場難得一見的畫面。

高雄小港龍湖廟已有231年歷史，長年保存地方中元祭祀傳統，相關祭典文化也具有深厚的地方信仰特色，並被高雄市府登錄為無形文化資產，成為高雄重要的傳統民俗文化之一。

龍湖廟表示，這場祭典明天晚間將迎來最受矚目的「羽化昇天」儀式。按照傳統科儀，大士爺將在晚間9點半進行焚化，象徵功德圓滿、護佑地方，也為今年的中元祭典掀起最高潮。面對農曆七月傳統上被稱為「鬼月」，龍湖廟透過一年一度的大士爺祭典，結合傳統信仰與地方文化，讓民眾在參與盛典的同時，也感受港仔墘超過兩百年的信仰傳承。

高雄小港龍湖廟明晚將迎來中元節祭典最高潮，高達5.2公尺大士爺將火化升天，現場觀看十分壯觀。記者劉學聖／攝影
高雄小港龍湖廟明晚將迎來中元節祭典最高潮，高達5.2公尺大士爺將火化升天，現場觀看十分壯觀。記者劉學聖／攝影

高雄小港龍湖廟明晚將迎來中元節祭典最高潮，高達5.2公尺大士爺將火化升天，現場觀看十分壯觀。記者劉學聖／攝影
高雄小港龍湖廟明晚將迎來中元節祭典最高潮，高達5.2公尺大士爺將火化升天，現場觀看十分壯觀。記者劉學聖／攝影

高雄小港龍湖廟今天幫高達5.2公尺大士爺開光，道長達高空雲梯作業十分罕見。圖／龍湖廟提供
高雄小港龍湖廟今天幫高達5.2公尺大士爺開光，道長達高空雲梯作業十分罕見。圖／龍湖廟提供

高雄 鬼月 農曆七月

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